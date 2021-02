La société se réjouit que les efforts déployés par les opérateurs historiques pour retarder la baisse des tarifs de gros prendront bientôt fin

TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Distributel Communications Limitée est réconfortée d'apprendre que l'appel des grandes sociétés de télécommunications canadiennes ne sera pas entendu devant la Cour suprême du Canada; dans le cadre de cet appel, les sociétés espéraient plaider contre l'obligation de se conformer à la décision de correction des tarifs ordonnée par le CRTC en 2019.

« C'est un développement positif, affirme Matt Stein, PDG de Distributel. Nous appuyons notre système judiciaire et avons confiance dans le système, et nous sommes très heureux de voir la fin de cette affaire. Les Canadiens méritent d'avoir un accès abordable à Internet, surtout en ce moment, alors qu'une grande partie de notre vie se déroule en ligne par nécessité. La connectivité est tellement importante en ce moment - l'utilisation d'Internet de notre client moyen a augmenté de 24 % depuis le début de la pandémie - mais pour de nombreux Canadiens, elle n'est tout simplement pas abordable, surtout compte tenu de la crise mondiale que nous traversons. »

Cela fait presque deux ans que le CRTC a demandé aux opérateurs historiques de baisser les tarifs de gros qu'ils facturent aux télécommunicateurs indépendants pour l'accès à leurs réseaux; néanmoins, les nombreux efforts des opérateurs historiques ont retardé l'entrée en vigueur de ces tarifs. Et, comme le dit Stein, « ce sont les Canadiens qui en paient le prix - littéralement. Nous sommes heureux que les tribunaux ne permettent pas à cet effort des opérateurs historiques d'aller de l'avant. Il s'agissait manifestement d'une autre tentative pour prolonger leur capacité de surfacturation, après que leurs précédentes tentatives d'appel aient été rejetées à maintes reprises. »

La priorité de Distributel demeure les Canadiens

« Chez Distributel, nous nous engageons à faire ce qui est juste pour les Canadiens - en veillant à ce qu'ils aient accès à des prix abordables et équitables », poursuit Stein. Lorsque le CRTC a publié sa décision initiale sur les tarifs en août 2019, Distributel en a immédiatement fait profiter les Canadiens. La société a décidé d'augmenter la vitesse Internet pour la majorité de ses clients sans frais supplémentaires, et s'est préparée à lancer de nouveaux prix de détail concurrentiels pour les produits et services offerts de façon groupée ou séparément.

La société a également réaffirmé son engagement envers les collectivités rurales du pays en veillant à ce qu'un plus grand nombre de Canadiens aient un accès égal aux nombreux avantages de l'Internet haute vitesse. Ayant déjà comblé le fossé numérique pour six collectivités du Nord du Québec en offrant des débits jusqu'à 1 Gbit/s, Distributel est allé de l'avant immédiatement après la décision du CRTC pour offrir des services dans quatre autres collectivités de la région : Chibougamau, Chapais, Matagami, et Lebel-sur-Quévillon.

Même durant la pandémie de COVID-19, Distributel est restée pleinement engagée à fournir des prix équitables, un service de qualité supérieure et des offres innovantes. En mai 2020, alors que de nombreux Canadiens ont commencé à travailler et à suivre des cours à domicile, Distributel a annoncé qu'elle supprimait définitivement les frais de dépassement de données pour ses clients. Par plus tard que cette semaine, la société a annoncé la même suppression des frais pour les clients de Primus, que Distributel a acquis plus tôt cette année.

« Je ne dirai pas que cela a été facile, dit Stein. Mais nous allons nous battre pour les Canadiens même si nos coûts sont considérablement et artificiellement gonflés. Nous sommes déterminés à continuer de faire ce qui est juste pour ce pays et les Canadiens. »

Distributel est aussi prête à investir et à innover au profit de tous les Canadiens. « Nous sommes prêts », ajoute Stein. Nous avons simplement besoin que la décision initiale du CRTC soit mise en œuvre, afin que nous puissions reprendre nos activités et offrir aux Canadiens des services Internet abordables et innovants. »

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un important fournisseur national, primé et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications résidentiels, commerciaux et de gros. En 2020, l'entreprise a obtenu avec fierté la certification Great Place to Work®, une reconnaissance pour son milieu de travail progressif et collaboratif. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne s'efforce à offrir choix et valeur aux Canadiens. Grâce à la récente acquisition de Primus Telecommunications, la société est encore mieux positionnée pour offrir des solutions aux consommateurs et aux entreprises de toutes tailles. Distributel offre des produits d'Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie résidentielle par l'entremise de ses marques destinées aux consommateurs. La société fournit des solutions d'affaires par l'entremise des marques Primus et ThinkTel, en tant que fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME et les grandes entreprises dans tout le Canada. La société forge également de nouveaux partenariats et met des services novateurs sur le marché de gros. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.distributel.ca.

