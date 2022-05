Distributel est encouragée par le potentiel à long terme de la nouvelle directive en matière de politique du gouvernement sur les télécommunications

Le gouvernement a manqué une occasion immédiate de soulager financièrement les Canadiens en abaissant les tarifs des services Internet

TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - Bien que Distributel Communications Limitée soit encouragée par la nouvelle directive en matière de politique sur les télécommunications annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Canada, elle est déçue que le gouvernement ait choisi de ne pas donner suite aux appels qui auraient permis de réduire immédiatement les tarifs Internet pour tous les Canadiens. La nouvelle directive en matière de politique vise à résoudre les problèmes systémiques de longue date dans le paysage réglementaire des télécommunications au Canada et à recentrer les priorités du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur les droits des consommateurs et les questions de concurrence. À court terme, cependant, la décision de maintenir des tarifs élevés ne fait que garantir que les Canadiens continueront à payer trop cher pour les services Internet.

Les directives en matière de politique sont des instructions formelles du gouvernement au CRTC. Elles décrivent l'approche que le Conseil doit adopter pour réglementer l'industrie. Cette nouvelle directive remplacera deux directives précédentes, résolvant ainsi les contradictions inhérentes qui ont souvent conduit à des objectifs contradictoires dans le processus décisionnel du CRTC. Elle permet également de résoudre des problèmes dans plusieurs domaines - sans fil, haute vitesse, droits des consommateurs - en adoptant une approche globale pour véritablement corriger des irrégularités de longue date dans le milieu des télécommunications au pays.

« Je suis optimiste quant à l'incidence qu'aura cette nouvelle directive à moyen et long terme, affirme Matt Stein, PDG de Distributel. Si elle est mise en œuvre rapidement, elle procurera d'énormes avantages aux Canadiens en matière de choix, d'innovation, de concurrence et d'accessibilité à long terme. »

Une occasion manquée

Dans l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement a également rejeté une série d'appels dans le cadre desquels des entreprises de télécommunications indépendantes lui demandaient d'annuler la décision rendue par le CRTC en 2021 sur les tarifs Internet de gros. Il a ainsi annulé la précédente décision du CRTC de 2019 qui visait à abaisser les tarifs Internet de gros; une décision qui avait été prise après plusieurs années d'analyse détaillée des coûts ayant permis d'établir que les tarifs étaient gonflés par les grandes sociétés de télécommunications et les câblodistributeurs.

« Le gouvernement avait une véritable occasion de donner suite à ces appels et d'imposer des tarifs de gros plus bas, dit Stein, ce qui aurait remis de l'argent dans les poches des Canadiens. L'incidence aurait été immédiate. Même si les vastes changements proposés à la politique profiteront aux Canadiens à long terme, le gouvernement a raté une véritable occasion d'apporter des avantages immédiats et tangibles aux consommateurs canadiens. »

La rapidité est essentielle pour maintenir une forte concurrence

La directive adoptée aujourd'hui va maintenant être soumise à l'examen des acteurs de l'industrie, qui disposent de soixante jours pour faire part de leurs observations. « Il est essentiel que cet avant-projet ne soit pas revu à la baisse, déclare M. Stein. Les concepts énoncés dans l'avant-projet d'aujourd'hui doivent être protégés, voire renforcés, tout au long de la période de consultation. Et une fois qu'une directive finale sera publiée, il faudra que le CRTC et l'ensemble de l'industrie mettent rapidement en place les nouvelles orientations. »

Distributel est depuis longtemps un promoteur de la concurrence dans ce pays. « Nous restons déterminés à favoriser la concurrence au sein de l'industrie, poursuit M. Stein, et à faire les investissements nécessaires pour que les Canadiens aient des choix équitables et abordables en ce qui concerne leurs services Internet. » Il affirme que malgré la malheureuse décision prise au sujet des tarifs de gros, Distributel continuera à développer les types de réseaux et de services novateurs sur lesquels ses clients comptent chaque jour pour travailler, se divertir et maintenir des liens.

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un important fournisseur national, primé et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications résidentiels, commerciaux et de gros. En 2020, l'entreprise a obtenu avec fierté la certification Great Place to Work®, une reconnaissance pour son milieu de travail progressif et collaboratif. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne s'efforce à offrir choix et valeur aux Canadiens. Grâce à l'acquisition de Primus Télécommunications, la société est encore mieux positionnée pour offrir des solutions aux consommateurs et aux entreprises de toutes tailles. Distributel offre des produits d'Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie résidentielle par l'entremise de ses marques destinées aux consommateurs. La société fournit des solutions d'affaires par l'entremise des marques Primus et ThinkTel, en tant que fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME et les grandes entreprises dans tout le Canada. La société forge également de nouveaux partenariats et met des services novateurs sur le marché de gros. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.distributel.ca.

