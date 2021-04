Distributel déçue que la décision du CRTC échoue à ouvrir aux fournisseurs de services indépendants l'accès sans fil aux tarifs de gros

Les prix des services sans fil canadiens resteront parmi les plus élevés au monde,

car les consommateurs se voient refuser le choix, la concurrence et l'abordabilité

TORONTO, le 16 avril 2021 /CNW/ - Distributel Communications Limitée est déçue de l'annonce faite hier par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui statue que les entreprises de télécommunications nationales du Canada ne sont pas tenues de procurer aux fournisseurs indépendants du pays l'accès à leurs réseaux sans fil à des tarifs de gros. La décision réglemente la fourniture de l'accès au marché de gros uniquement pour les fournisseurs régionaux qui possèdent déjà leurs propres installations et le spectre sans fil, ce qui restreint l'accès obligatoire exclusivement aux autres grands télécommunicateurs titulaires.

« Nous entendons depuis longtemps les Canadiens dire qu'ils veulent plus de choix et des prix plus bas pour leurs services sans fil, dit Matt Stein, PDG de Distributel. Nous croyons aussi qu'il est injuste de continuer à demander aux Canadiens de payer leurs services sans fil plus cher que dans presque tous les autres pays. Nous nous attendions à ce que l'annonce d'hier marque le début d'un vrai changement dans notre secteur du sans-fil. »

Une occasion ratée d'introduire un vrai changement

« C'était l'occasion d'ouvrir l'accès sans fil de gros aux fournisseurs indépendants, qui sont positionnés et prêts à offrir des produits innovateurs et des prix concurrentiels au profit de tous les Canadiens, ajoute M. Stein. C'était une réelle occasion de voir des gestes concrets. Mais au lieu de cela, cette non-décision préserve le statu quo pour les gros joueurs, ce qui veut malheureusement dire que les Canadiens continueront à payer les prix élevés qu'ils ont toujours payés pour leurs services sans fil. »

Rewheel/research confirme dans ses données de 2021 que les tarifs des services sans fil du Canada font partie des plus élevés au monde. Distributel espérait que le CRTC rendrait obligatoire un modèle complet d'opérateur de téléphonie mobile sans réseau (MVNO), selon lequel les fournisseurs indépendants achèteraient les services sans fil de gros aux grands télécommunicateurs à un tarif réglementé. Ce qui permettrait aux fournisseurs indépendants de concevoir leurs propres structures tarifaires et des offres de produits innovatrices en conséquence. Cette concurrence accrue dans l'industrie aurait débouché sur de nouveaux produits et services offerts à tous les Canadiens à des tarifs concurrentiels plus bas.

« La réglementation est censée assurer un marché robuste où les clients disposent d'une multitude d'options offertes par de nombreux fournisseurs qui se livrent concurrence, dit M. Stein. Cette décision, que nous attendions depuis deux ans, ne fait rien pour que cela se produise. »

Malgré ce revers, Distributel reste déterminée à lutter pour l'équité, le choix et la concurrence dans l'industrie. « Depuis longtemps, nous mettons les Canadiens au premier plan, conclut M. Stein, et nous continuerons à le faire. Nous continuerons à défendre un marché concurrentiel qui offre plusieurs avantages aux consommateurs. Les fournisseurs indépendants sont essentiels à la concurrence, à l'innovation et à l'abordabilité dans cette industrie, et nous continuerons à lutter pour obtenir une réglementation qui procure ces avantages à tous les Canadiens. »

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un important fournisseur national, primé et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications résidentiels, commerciaux et de gros. En 2020, l'entreprise a obtenu avec fierté la certification Great Place to Work®, une reconnaissance pour son milieu de travail progressif et collaboratif. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne s'efforce à offrir choix et valeur aux Canadiens. Grâce à la récente acquisition de Primus Telecommunications, la société est encore mieux positionnée pour offrir des solutions aux consommateurs et aux entreprises de toutes tailles. Distributel offre des produits d'Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie résidentielle par l'entremise de ses marques destinées aux consommateurs. La société fournit des solutions d'affaires par l'entremise des marques Primus et ThinkTel, en tant que fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME et les grandes entreprises dans tout le Canada. La société forge également de nouveaux partenariats et met des services novateurs sur le marché de gros. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.distributel.ca.

