Distributel acquiert Primus, pour en donner encore plus à un plus grand nombre de Canadiens

Ce regroupement, qui est plus que la somme de ses parties, permet d'accroître l'innovation et d'améliorer l'offre de produits aux Canadiens d'un océan à l'autre

TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Distributel Communications Limitée est fière d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de Primus Telecommunications, l'un des plus grands fournisseurs indépendants de télécommunications au Canada. Cet investissement permet d'unir les forces de deux sociétés de télécommunications canadiennes de premier plan et de créer une marque encore plus forte offrant des services de télécommunications résidentiels, commerciaux et de gros dans tout le pays.

« L'arrivée de Primus dans la famille Distributel signifie davantage d'options, d'innovation et de valeur pour les Canadiens et, en fin de compte, une meilleure solution de rechange pour notre pays, affirme Matt Stein, PDG de Distributel. Nous sommes très heureux d'amener Primus sous propriété canadienne et d'accélérer le rythme de croissance des deux entreprises. » Distributel est une entreprise entièrement canadienne depuis sa fondation en 1988.

Plus que la somme de ses parties

« C'est vraiment un cas où le tout représente plus que la somme de ses parties, dit M. Stein. Nos deux entreprises sont en parfaite adéquation l'une avec l'autre. Primus et Distributel font partie des premiers acteurs dans l'espace concurrentiel qui ont défendu les intérêts des Canadiens et fourni des produits et services novateurs à une industrie florissante. Ce regroupement nous permet d'étendre cette approche commune à un nombre encore plus grand de consommateurs et d'entreprises partout au pays. »

L'ajout de Primus à son portefeuille renforce la position de Distributel comme l'un des principaux fournisseurs indépendants offrant des services de télécommunications au Canada. Ce regroupement apporte de nombreux avantages aux clients des deux organisations grâce à une plus grande portée du réseau et à un portefeuille élargi de produits et de services complémentaires offerts d'un océan à l'autre.

Cette acquisition a un effet relutif pour les deux entreprises et a été appuyée par PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. agissant comme cabinet de conseils financiers pour cette opération. Pour sa part, Distributel est ravie d'enrichir sa gamme de produits avec les offres de Primus qui comprennent notamment une importante zone de couverture de la câblodistribution, le système de téléphonie d'affaires infonuagique le plus avancé sur le marché, un vaste portefeuille puissant de services d'accès et le Gardien télémarketingMD, soit la technologie de filtrage d'appels la plus évoluée de l'industrie.

Cet investissement permettra également d'étendre le réseau et l'ensemble de produits de Primus grâce aux capacités de Distributel, notamment les 1 000 zones de couverture des entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC), les liaisons SIP de pointe, les produits de communications unifiées intégrés de Microsoft Teams et son service de télévision IP de pointe. L'envergure accrue de la société sera d'autant plus importante à mesure que la connectivité par fibre optique sera offerte aux domiciles des consommateurs partout au pays.

La valeur augmentera également pour les clients du partenariat détail de longue date de Primus grâce à l'accès à un ensemble élargi de produits et de services.

L'acquisition de Primus est faite en prévision de la décision finale du CRTC sur les tarifs de gros

« Les Canadiens ont besoin de la concurrence maintenant plus que jamais, ajoute M. Stein. Il est devenu extrêmement difficile de s'y retrouver dans le secteur des télécommunications du pays, car les télécommunicateurs titulaires se montrent plus agressifs dans leurs efforts de contestation des décisions relatives aux tarifs du CRTC et continuent de facturer des prix élevés, tant aux télécommunicateurs indépendants qu'aux consommateurs. » M. Stein mentionne également que cette transaction met davantage en évidence ces problèmes pour les investisseurs étrangers dans le contexte actuel.

Mais Distributel est à la hauteur de la tâche. « L'acquisition de Primus auprès de la société américaine Fusion Connect augmente sensiblement notre taille et nous permet de fournir à tous les Canadiens des prix équitables et des services encore plus précieux, fait savoir M. Stein. Cela sera davantage renforcé par la décision finale du CRTC sur les tarifs de gros que nous attendons de façon imminente; nous espérons que le Conseil maintiendra sa décision initiale de 2019 - une décision de tarification juste et équilibrée visant à accroître la concurrence, la valeur et l'innovation pour tous les Canadiens. »

M. Stein affirme que cet investissement important a été fait en prévision de la décision finale du CRTC. Avec l'application de ces tarifs et grâce à cette acquisition, Distributel pourra offrir un service Internet abordable et de haute qualité à un nombre encore plus grand de Canadiens, alors que ce service est devenu absolument essentiel dans de nombreux aspects de leur vie, notamment le travail, l'école et la famille.

Un excellent milieu de travail

Distributel a été certifiée en tant qu'employeur Great Place to Work en 2020 et s'est récemment vu décerner l'un des prix Greater Toronto's Top Employers (meilleurs employeurs du Grand Toronto) de 2021. Selon M. Stein, la société est ravie d'accueillir l'équipe Primus pour continuer à développer sa forte culture et à faire appel à des talents exceptionnels. « Pour nous, les gens passent avant tout, ajoute-t-il. Nous avons toujours cru à la constitution d'équipes fortes et inclusives et à la responsabilisation de nos employés pour qu'ils travaillent le mieux possible. Nous nous réjouissons de la force de notre équipe combinée issue de cette acquisition; je peux déjà voir que nos cultures similaires vont s'accorder de manière incroyable. »

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un important fournisseur national, primé et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications d'affaires et résidentiels. En 2020, l'entreprise a obtenu avec fierté la certification Great Place to Work®, ainsi qu'une reconnaissance pour son milieu de travail progressif et collaboratif. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices, de façon directe ou via sa division de Services en gros. ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, fournit des services avancés de voix et de données aux PME et grandes entreprises dans tout le Canada. L'entreprise offre un service de télévision complet par l'entremise de sa filiale TotalTV Inc., un fournisseur de services de télévision de la prochaine génération. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, ThinkTel soutient l'innovation dans l'industrie. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.distributel.ca.

À propos de Primus

Reconnue pour avoir remis en cause le statu quo et s'être engagée à offrir aux consommateurs canadiens les services, l'expérience et la valeur qu'ils méritent, Primus Management ULC offre une gamme complète de solutions de télécommunications nationales, notamment la téléphonie résidentielle, Internet , les interurbains , la voix par IP , les solutions de voix IP d'entreprise, les systèmes téléphoniques hébergés ( PBX hébergé ), l' accès aux données dédiées et les solutions de connectivité IP. Fondée en 1997, Primus est une entreprise chef de file et novatrice reconnue de l'industrie qui a été la première à lancer la technologie VoIP au Canada et des produits PBX hébergés pour les entreprises canadiennes. Grâce à son service fiable et adapté, ses clients lui ont décerné trois fois le Prix Choix des consommateurs, soit le prix le plus prestigieux du pays qui reconnaît l'excellence en affaires. Pour en apprendre davantage, consultez le site primus.ca .

