Distinction Advocatus Emeritus du Barreau du Québec - Le Conseil de la Nation Atikamekw félicite Anne Fournier pour sa nomination à titre d'avocate émérite

NITASKINAN, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) tient à chaleureusement féliciter Madame Anne Fournier pour sa récente nomination par le Barreau du Québec parmi les avocates émérites. Le Barreau du Québec décerne chaque année cette distinction aux membres de l'Ordre dont les actions professionnelles sont dignes de reconnaissance et marquent un parcours d'exception.

À l'emploi du CNA depuis 2000, Maître Fournier est spécialisée en droit de l'enfance et de la famille et s'est avérée être un atout indéniable à la mise en place du Système d'intervention d'autorité Atikamekw (SIAA). Pour le CNA, cette distinction est une occasion de rappeler l'avancée historique de la Nation Atikamekw avec l'entrée en vigueur en novembre 2018 de son autonomie en matière de protection de la jeunesse. Résultat d'un long processus, cette avancée n'aurait pas été aussi bien assurée sans le professionnalisme, la détermination et la conviction qui ont animé la réflexion et la pratique de Maître Fournier.

« Anne a largement contribué à l'avant-gardisme reconnu de la Nation Atikamekw dans le traitement de problématiques sociales. Dans son action, elle défend aussi le pluralisme juridique et l'avancement des systèmes de droits autochtones. Dans son accomplissement, il s'agit bel et bien du bien-être de nos communautés. Je la félicite de tout cœur », a déclaré Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

Par ailleurs, Anne Fournier a apporté son expertise dans le cadre du projet de recherche Vers un modèle de justice Atikamekw. Elle a aussi été Procureure en charge de la preuve en matière de justice à la Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics. Elle a joué un rôle important dans le cadre du projet de loi sur l'adoption coutumière ainsi que pour l'inclusion de la violence conjugale dans le Programme de mesures de rechange.

« Nous sommes très heureux que cette reconnaissance lui soit accordée par ses pairs, mais aussi très fiers de la compter parmi les membres de notre équipe », a mentionné Yann Gélinas, directeur général du CNA. « Elle incarne rigueur et passion et cela fait d'elle une collaboratrice inspirante. »

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

