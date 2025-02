La ronde d'investisseurs entièrement canadiens, dirigée par Nàdarra Ventures, soutient la commercialisation par Dispersa de PuraSurfMD, les premiers biosurfactants dérivés de déchets au monde.

MONTRÉAL, le 25 février 2025 /CNW/ - Dispersa, une startup canadienne dans le secteur des technologies propres qui transforme les déchets alimentaires en ingrédients chimiques durables, annonce la clôture d'un financement de démarrage de 5,8 millions de dollars CAD. Ce financement a été mené par Nàdarra Ventures et soutenu par un consortium d'investisseurs entièrement canadiens, dont les nouveaux investisseurs BDC Lab Excelles, Cycle Momentum, The51 Food & AgTech Fund et Fonds d'investissement Eurêka par l'entremise de Hidden Layers Capital. Cette ronde a également vu une participation importante des investisseurs existants, y compris Good & Well, Dragonfly Ventures, BoxOne Ventures, et Front Row Ventures, démontrant ainsi leur appui continu à la croissance de Dispersa.

Nivatha Balendra, fondatrice et PDG de Dispersa, tenant un échantillon de PuraSurf au siège de l’entreprise au Québec. (Groupe CNW/Dispersa)

Les surfactants sont les ingrédients actifs qu'on retrouve dans de nombreux produits de tous les jours, tels que les nettoyants de surface, les détergents à lessive, les shampooings et les cosmétiques, et représentent l'ingrédient le plus polyvalent de l'industrie chimique. Plus de 90 % des tensioactifs sont actuellement dérivés de la palme ou du pétrole, et la demande d'alternatives plus écologiques est en forte hausse.

Grâce à sa technologie propriétaire BioEternaMD, Dispersa combine la biologie synthétique et la fermentation de précision pour créer des surfactants 100 % dérivés de déchets, abordables et performants. En utilisant des huiles et des sucres usagés, BioEternaMD débloque une réduction significative des coûts tout en améliorant la durabilité des tensioactifs. Grâce à ce procédé, Dispersa a mis au point son ingrédient phare, PuraSurfMD M : le tout premier biosurfactant au monde entièrement dérivé de déchets.

Cet investissement accélérera la commercialisation et la mise à l'échelle de la production de PuraSurfMD M afin de répondre aux besoins des plus grandes entreprises multinationales du secteur des produits ménagers, industriels et institutionnels (HI&I) en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs et de lever ce capital supplémentaire à un moment clé de notre développement pour faire des biosurfactants une norme accessible à tous »,, déclare Nivatha Balendra, fondatrice et PDG de Dispersa. « Les fabricants de produits de consommation du monde entier sont soumis à une pression croissante pour abandonner les surfactants conventionnels en raison des exigences accrues de la réglementation et des consommateurs. Dispersa se développe pour répondre à ce besoin vital du marché. »

« La circularité est au cœur de la thèse de Nàdarra - révolutionner la façon dont nous produisons et utilisons les matériaux dérivés de la nature, » déclare Mary Dimou, associée générale de Nàdarra Ventures. « La technologie avancée de Dispersa en est un excellent exemple, offrant une percée dans le domaine des surfactants à un moment où les changements réglementaires exigent des solutions plus durables. Les agents de surface jouant un rôle crucial dans toutes les industries, cette innovation a la capacité de catalyser des changements significatifs, en améliorant à la fois la performance et l'impact environnemental. »

« Il est remarquable de voir Dispersa passer de l'échelle du laboratoire à la production commerciale en seulement deux ans », déclare Alexandra Baillie, présidente et directrice générale de Good & Well. « Après avoir investi dans leur tour de pré-amorçage et maintenant à nouveau dans le tour d'amorçage, nous sommes ravis de continuer à soutenir Nivatha et son équipe dans leur mission de créer des communautés et des environnements plus sains. »

Avec cet investissement, Dispersa constitue formellement son conseil d'administration avec l'arrivée de Mary Dimou et Alexandra Baillie.

À propos de Dispersa. Dispersa est une startup canadienne de technologies propres qui transforme les déchets alimentaires pour produire des biosurfactants abordables et durables dans le but de réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et des produits chimiques dérivés de la palme. Lancée en 2019, nous sommes la première entreprise au monde à mettre à l'échelle des biosurfactants dérivés de déchets et à établir une capacité de fabrication de biosurfactants au Canada, renforçant ainsi l'approvisionnement local en ingrédients durables. Pour plus d'informations sur Dispersa, visitez le site www.dispersa.ca.

À propos de Nàdarra Ventures. Nàdarra Ventures est un fonds de capital-risque canadien qui investit dans des entreprises en phase de démarrage qui commercialisent des technologies profondes dérivées de la nature pour remplacer les produits chimiques synthétiques. En tant qu'investisseurs axés sur l'impact, nous tirons parti de la demande du marché pour des solutions durables et biologiques dans le domaine des technologies agricoles et des technologies climatiques qui ont un impact positif sur la santé des humains, des animaux et de notre planète. Pour en savoir plus, visitez le site https://nadarraventures.com/.

À propos de Good & Well. Good & Well est une société d'investissement à impact basée à Toronto, Canada, qui investit et soutient des entrepreneurs inspirants, moteurs du changement social. Notre objectif est d'aider à catalyser un marché dynamique, plus équitable et durable en exploitant le pouvoir de l'entrepreneuriat. Pour en savoir plus, visitez le site https://goodandwell.ca/.

SOURCE Dispersa

Contact média Dispersa : Melissa Hynes, [email protected], (514) 548-2532