Dispensaire de l'autoroute 395 : Core One Labs Inc. annonce le début des travaux de construction

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 septembre 2019 /CNW/ -- Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « société ») annonce que LDS Development Corporation, sa filiale à part entière, a reçu les permis de terrassement et a entamé les travaux d'exécution du projet Dispensaire de l'autoroute 395 (Highway 395 Dispensary). La cérémonie, la première pelletée de terre, s'est déroulée en présence du maire d'Adelanto, Gabriel Reyes, du directeur des services municipaux, Jessie Flores, et des membres du conseil municipal, donnant tous le premier coup de pelle symbolique.

Le projet du Dispensaire de l'autoroute 395 marque la dernière étape de l'intégration verticale de Core One Labs Inc., c'est-à-dire des maillons de la chaîne de production, depuis de la génétique végétale, la culture, l'extraction, la distillation et la fabrication de produits du cannabis jusqu'à la livraison directe au client. L'emplacement du Dispensaire, situé sur Rancho Road et la 395 Highway à Adelanto, en Californie, offre une vue dégagée à 120 000 véhicules de passage chaque jour.

Une fois achevé, le Dispensaire de l'autoroute 395 sera vecteur d'avantages bien au-delà des seules incidences financières entraînées par les autres centres de profit que sont les commandes en ligne, les ventes en magasin, la livraison directe aux clients et la réduction ou l'élimination des marges payées aux tiers. Par ailleurs, le dispensaire permettra à Core One Labs de faire don de CannaStripsTM à des hôpitaux et organisations médicales dans l'espoir de recueillir auprès des milieux professionnels des travaux de recherche et des données probantes (documentation) indispensables.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de Core One Labs, a commenté : « Une fois achevé, le Dispensaire de l'autoroute 395 représentera le dernier volet de notre ambition de devenir une société pleinement intégrée, de la génétique à la porte du client. En clair, nous contrôlerons la qualité des produits et le service à la clientèle, à tous les niveaux, parce que nous savons aujourd'hui que le succès ne dépend pas seulement d'un bon produit. L'expérience client, l'excellence du produit, la facilité de commande et la livraison à domicile contribuent tous, substantiellement, au succès ultime d'une entreprise. »

La société tiendra le marché informé de l'avancement des travaux de construction, à mesure qu'il y a de nouveau à communiquer.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration. La biodisponibilité des constituants du cannabis en est aussi supérieure. Certaines bandelettes possèdent également d'ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsTM, la société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle que la société a acquise au fil de ces efforts lui a valu de nouvelles possibilités de marché dans les ventes en marque blanche.

