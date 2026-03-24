La nouvelle alliance a vocation à corriger l'interprétation incohérente des biomarqueurs par les pathologistes, un défi persistant dans le développement de médicaments

HUNTSVILLE, Alabama et HAMBOURG, Allemagne, 24 mars 2026 /CNW/ - L'interprétation incohérente des biomarqueurs par les pathologistes demeure l'un des défis les plus tenaces dans le développement d'essais cliniques, contribuant à la variabilité de la stratification des patients et érodant la confiance dans les décisions critiques. Discovery Life Sciences (Discovery), un fournisseur d'échantillons biologiques et de services de laboratoire spécialisé en biomarqueurs, et Mindpeak, une entreprise de premier plan en pathologie numérique optimisée par l'IA, annoncent aujourd'hui un partenariat conçu pour régler directement ce problème en intégrant l'analyse d'images numériques fondée sur l'IA aux services de pathologie pour l'immunohistochimie (IHC) et l'immunofluorescence multiplex (IFm) dans le cadre d'essais cliniques mondiaux.

Discovery Life Sciences s’associe à Mindpeak

La collaboration vise à soutenir la R&D biopharmaceutique et la recherche clinique en améliorant la quantification des biomarqueurs et la concordance entre lecteurs, en aidant à réduire la variabilité, à atténuer les risques liés aux essais axés sur les biomarqueurs et à renforcer la confiance dans les décisions de développement critiques.

Le partenariat associe la plateforme d'IA de Mindpeak aux services de biomarqueurs tissulaires de Discovery pour analyser les lames IHC et mIF. La technologie de Mindpeak sert d'outil de protection pour la biopharma, réduisant les risques liés au développement des biomarqueurs en améliorant l'uniformité de l'interprétation entre les pathologistes. Cette technologie comprend des flux pathologiques fondés sur l'IA, une formation des pathologistes par l'entremise de la peakAcademy de Mindpeak et des algorithmes de microdissection guidés par l'IA pour isoler certaines régions tissulaires avec une grande précision.

Discovery apporte une infrastructure clinique importante à l'alliance. Sa Biomarker Academy, un programme de formation entre pairs de pathologistes établi en 2008, a formé plus de 6 000 pathologistes en interprétation et en notation des biomarqueurs au cours des 15 dernières années. Discovery a soutenu plus de 2 000 programmes d'essais cliniques, dont 350 actuellement actifs, et a réalisé plus de 35 études conformes au règlement IVDR dans 16 pays de l'UE impliquant 25 biomarqueurs au cours des quatre dernières années. Ce partenariat étend les avancées de Discovery en matière d'IA, en s'appuyant sur les solutions existantes d'IA axées sur la santé et l'environnement pour l'analyse des échantillons biologiques, y compris le contrôle automatisé de la qualité, la quantification des tumeurs et la caractérisation détaillée du microenvironnement tumoral dans divers domaines thérapeutiques.

« À mesure que l'utilisation de l'IA en pathologie augmente pour la recherche clinique, ce partenariat avec Mindpeak permet l'intégration d'outils de modélisation qui peuvent permettre une meilleure précision dans l'analyse des biomarqueurs », déclare Greg Herrema, directeur général de Discovery Life Sciences. « La combinaison de ces capacités d'IA et de notre expertise en essais cliniques contribuera à promouvoir le développement de thérapies axées sur les biomarqueurs. »

L'alliance entre Mindpeak et Discovery vise à rationaliser les processus d'essai et à améliorer la reproductibilité des données dans les milieux réglementés, ce qui favorise des décisions plus sûres en matière de stratification des patients et de développement thérapeutique.

« Cette collaboration avec Discovery Life Sciences donne accès à notre plateforme d'IA, à notre formation et à nos outils de microdissection, soutenant les chercheurs dans les applications IHC et mIF et contribuant à accroître la cohérence et la confiance dans l'évaluation des biomarqueurs », déclare Felix Faber, fondateur et directeur général de Mindpeak. Des détails supplémentaires sur le partenariat et les cas d'utilisation seront présentés à l'assemblée annuelle 2026 de l'AACR. Les participants pourront suivre une présentation rapide à l'exposition Discovery Life Sciences du 17 au 22 avril au San Diego Convention Center de San Diego, en Californie. Communiquez avec [email protected] pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est un leader mondial dans le domaine des échantillons biologiques et des services de laboratoire spécialisés, permettant la découverte et le développement de thérapies et de diagnostics qui améliorent les résultats pour les patients. Notre vaste portefeuille d'échantillons biologiques, de matières de démarrage cellulaire et de solutions ADME-tox précliniques accélère la recherche grâce à des produits et à une expertise éprouvés et de haute qualité. Grâce à notre gamme complète de services de laboratoire spécialisés en génomique, protéomique, biologie cellulaire et pathologie moléculaire, nous fournissons des données et des informations essentielles pour la découverte de biomarqueurs et les essais cliniques rétrospectifs et prospectifs. Avec pour ambition d'être le partenaire le plus fiable dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et du développement clinique, Discovery Life Sciences s'engage à faire progresser les sciences de la vie et à transformer des existences.

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À propos de Mindpeak

Chef de file en pathologie numérique alimentée par l'IA, Mindpeak permet de combler l'écart entre le développement de biomarqueurs et le diagnostic clinique. Fondée en 2018, la technologie d'IA de Mindpeak permet aux laboratoires d'extraire des renseignements exploitables à partir d'images tissulaires H&E, IHC et mIF, allant de la quantification des biomarqueurs sous-cellulaires à la stratification prédictive des patients. Les solutions soutiennent à la fois les diagnostics courants et la traduction de nouveaux biomarqueurs en applications cliniques réelles.

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SOURCE Discovery Life Sciences