Le service de diffusion en continu définitif de non-fiction et de vie réelle sera lancé au Canada le 19 octobre

discovery+ présente 60 000 épisodes de marques emblématiques de Discovery et plus de 200 nouvelles séries originales exclusives

NEW YORK, 12 octobre 2021 /CNW/ - Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) a annoncé aujourd'hui que discovery+ , la plateforme de diffusion en continu définitive de contenu de non-fiction et de vie réelle, sera lancée au Canada le mardi 19 octobre. Le lancement marque la première fois où les téléspectateurs canadiens auront accès à la collection la plus complète de programmation d'émissions sur la vie réelle disponible partout dans le monde.

discovery+ offre aux téléspectateurs plus de 200 séries exclusives et originales dans les genres préférés des amateurs et assez populaires de la vie réelle, notamment des séries sur le vrai crime, la maison, les relations, la nourriture, le paranormal et la nature. Les téléspectateurs auront également accès à 60 000 épisodes d'émissions courantes et classiques du portefeuille des réseaux emblématiques de Discovery, dont HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet et Magnolia Network, ainsi qu'à la plus grande collection en matière de contenu d'histoire naturelle en continu de la BBC.

De plus, les téléspectateurs canadiens auront accès à de nouvelles séries de franchises emblématiques comme Fixer Upper : Welcome Home, Naked and Afraid Of Love, Unseamly : The Investigation of Peter Nygard, No Responders Left Behind, Bobby and Giada in Italy, Queen of Meth, 90 Day : The Single Life et Love in Paradise, mettant en vedette des personnalités très appréciées comme Guy Fieri, Drew et Jonathan Scott, Zak Bagans et Dr. Pimple Popper. Enfin, plus de 1 000 épisodes des séries les plus populaires de Discovery seront sous-titrés en français dès le lancement.

Plateformes et appareils

Au lancement, discovery+ sera disponible sur les plateformes et les appareils suivants au Canada :

Les appareils de diffusion en continu d'Amazon Fire TV et les téléviseurs intelligents Fire TV

Les iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV HD et Apple TV 4K

Les appareils et les plateformes Google, y compris les téléphones et les tablettes Android MC , Google TV MD et autres appareils Android TV MD OS, ainsi que les appareils Google Chromecast MD et Chromecast intégré MD .

, Google TV et autres appareils Android TV OS, ainsi que les appareils Google Chromecast et Chromecast intégré . Microsoft Store sur les appareils Xbox One et Xbox Series X/S

La plateforme Roku MD

Les téléviseurs intelligents Samsung ( 2017 et plus)

Les prix

discovery+ est offert à partir de 4,99 dollars canadiens par mois, avec une version sans publicité disponible à 6,99 dollars canadiens par mois. Chaque compte comprendra jusqu'à cinq profils d'utilisateur et quatre flux simultanés, parmi les plus offerts dans la catégorie des vidéos en continu.

« Nous sommes ravis de lancer discovery+ au Canada, un pays qui compte de fervents amateurs de Discovery et où vivent plusieurs des vedettes les plus aimées de notre famille, a déclaré JB Perrette, président et chef de la direction de la diffusion Discovery et de la division internationale. discovery+ est unique en son genre: le service définitif de diffusion en continu définitif de la vie réelle par excellence. Nous offrons également la meilleure valeur de diffusion en continu à nos amateurs. Nous savons que discovery+ trouvera un écho auprès de notre fidèle public au Canada, alors que nous continuons de déployer le service dans un certain nombre de marchés clés dans le monde pendant le reste de l'année 2021. »

Fonctionnalités de discovery+

discovery+ permet aux abonnés de parcourir facilement la plus grande offre de contenu de la vie réelle au monde entier avec des fonctionnalités de classe mondiale pour créer l'une des meilleures expériences de diffusion en continu :

La section « Pour vous » présente les émissions les plus pertinentes pour l'abonné et lui donne un accès immédiat aux séries et aux émissions de l'ensemble de la bibliothèque de contenu, à ses réseaux préférés et aux images de héros interactives sur les téléviseurs connectés, sans jamais quitter l'écran d'accueil.

discovery+ combine les marques les plus appréciées dans le domaine du divertissement et permet aux abonnés d'explorer facilement chacune d'entre elles avec des « centres de la marque » personnalisés qui présentent les meilleures séries, émissions et épisodes.

La navigation de discovery+ est conçue pour permettre aux abonnés de plonger profondément dans les « meilleurs genres », y compris le mode de vie, la maison, la nourriture, le vrai crime, l'aventure, les relations, la nature et les animaux, la science et la technologie, l'histoire naturelle, le paranormal et plus encore. Les abonnés peuvent facilement effectuer des recherches dans les verticaux de la passion et faire défiler une abondance de choix.

Les expériences « navigation » et de « recherche » de discovery+ comptent parmi ses fonctionnalités les plus puissantes. Les abonnés peuvent trouver rapidement et facilement ce qu'ils veulent regarder et approfondir un vaste éventail de contenus qui sont instantanément filtrés par des sujets nouveaux, de tendances et d'actualité.

Le partenaire de marketing

Discovery fait son entrée sur le marché canadien grâce à un partenariat de marketing intégré avec Corus Entertainment Inc. en misant sur la force de la coentreprise de longue date entre Corus et Discovery. Ce partenariat fera découvrir aux Canadiens discovery+ au moyen du puissant mégaphone de ressources médiatiques de Corus, notamment les réseaux linéaires, la radio, le numérique et les plateformes sociales.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Discovery au Canada depuis plus de 20 ans, a déclaré Doug Murphy, président et chef de la direction de Corus Entertainment. « En tant que chef de file du contenu axé sur le style de vie au pays, la grande gamme de ressources médiatiques de Corus offre une large portée et rejoint les publics qui cherchent à découvrir la vaste bibliothèque de contenu de calibre mondial de Discovery, où qu'ils se trouvent. Grâce à notre expertise en matière de visibilité et de reconnaissance de la marque, nous avons hâte de soutenir la croissance de discovery+ au Canada. »

Les ventes publicitaires

discovery+ offre une échelle et une portée uniques et progressives, ainsi que des chargements publicitaires plus légers et des capacités multiplateformes axées sur les données, créant ainsi une expérience plus puissante et plus efficace pour les consommateurs et les annonceurs. Le service de diffusion en continu est lancé au Canada avec des partenaires comme The Trade Desk, MediaMath, Adobe, Magnite et Freewheel.

*Roku est une marque déposée de Roku, Inc. aux États-Unis.

À propos de discovery+

discovery+ est le service de diffusion en continu définitif par abonnement de référence en matière de non-fiction et de vie réelle. discovery+ est le fruit d'un partenariat historique avec Verizon, qui offre à ses clients des forfaits avantageux discovery+ allant jusqu'à 12 mois sur Verizon. discovery+ propose le plus grand contenu jamais présenté de tous les nouveaux services de diffusion en continu au moment de son lancement, avec un large éventail de séries exclusives et originales dans des domaines populaires et passionnants où les marques Discovery occupent une position de pointe, y compris le mode de vie et les relations, la maison et la nourriture, le vrai crime, le paranormal, l'aventure et l'histoire naturelle, ainsi que la science, la technologie et l'environnement, et une série de documentaires de haute qualité. Pour en savoir plus, visitez le site discoveryplus.com ou trouvez-le sur une variété de plateformes et d'appareils, dont ceux d'Amazon, d'Apple, de Google, de Microsoft, de Roku et de Samsung.

À propos de Discovery, Inc.

Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) est un chef de file mondial dans le domaine du divertissement réel. Il sert un public passionné de super amateurs du monde entier avec du contenu inspirant, informatif et divertissant. Discovery propose plus de 8 000 heures de programmation originale chaque année et occupe une position de pointe dans les genres de contenus profondément appréciés partout dans le monde. Disponible dans 220 pays et territoires et dans près de 50 langues, Discovery est une plateforme innovante qui atteint les téléspectateurs sur tous les écrans, y compris les produits TV Everywhere comme le portefeuille d'applications GO; les services de diffusion en continu directe aux consommateurs tels que discovery+, Food Network Kitchen et MotorTrend OnDemand; le contenu numérique et social du Groupe Nine Media; un partenariat historique avec la BBC en matière d'histoire naturelle et de contenu factuel; et une alliance stratégique avec PGA TOUR pour créer le foyer international du golf. Le portefeuille de marques haut de gamme de Discovery comprend Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel et la coentreprise multiplateforme avec Chip and Joanna Gaines, Magnolia Network, ainsi que OWN : Oprah Winfrey Network aux États-Unis, Discovery Kids en Amérique latine, Eurosport, le principal fournisseur de sports locaux de haut niveau et Home of the Olympic Games à travers l'Europe. Pour en savoir plus, visitez corporate.discovery.com et suivez @DiscoveryIncTV sur les plateformes sociales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656641/Discovery_Logo.jpg

SOURCE Discovery, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cara Brugnoli, [email protected]