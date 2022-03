Discours sur le budget 2022-2023 - Des investissements de 62,9 M$ pour assurer la protection et la mise en valeur du capital faunique

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, salue les investissements de 62,9 M$ annoncés dans le budget 2022-2023 du ministre des Finances, Éric Girard, pour le secteur faunique et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

Les sommes annoncées se répartissent ainsi :

56,1 M$ pour encourager la pratique d'activités et de loisirs en plein air, soit :

36,1 M$ pour appuyer le développement des établissements de la Sépaq, notamment par le remplacement des unités d'hébergement en fin de vie, l'entretien du réseau routier, l'aménagement de secteurs de camping, la bonification de l'hébergement pour le personnel dans les emplacements éloignés et la réfection des infrastructures de traitement des eaux usées;



12 M$ sur trois ans pour accroître l'accessibilité de la pratique de la pêche;



8 M$ sur cinq ans pour consolider le réseau des parcs nationaux, notamment par la restauration de milieux naturels et l'aménagement d'infrastructures pour assurer la sécurité des lieux;

6,8 M$ sur trois ans pour contribuer à l'acquisition de connaissances et à l'accroissement de la surveillance pour la conservation de la biodiversité faunique.

Les modalités de ces différentes mesures seront annoncées dans les prochaines semaines.

Citation :

« Le Québec a la chance de posséder un patrimoine naturel et faunique parmi les plus riches et les plus diversifiés au monde. Grâce aux mesures annoncées dans le budget 2022-2023, nous pourrons agir à la fois pour protéger ces ressources inestimables et pour permettre aux citoyens et citoyennes de les découvrir et de les apprécier. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

