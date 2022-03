Discours sur le budget 2022-2023 - Des investissements de 152 M$ pour stimuler le développement du secteur forestier et assurer la vitalité des régions du Québec

QUÉBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, se réjouit des 152 M$ annoncés pour le secteur forestier dans le cadre du Discours sur le budget 2022-2023.

De la présentation de son collègue le ministre des Finances, Éric Girard, le ministre Dufour applaudit les 75 M$ pour encourager l'innovation dans l'industrie forestière et les 15 M$ pour moderniser les opérations forestières.

Le budget 2022-2023 prévoit également un montant de 50 M$ pour le Programme de remboursement des coûts pour des activités d'aménagement forestier sur des chemins multiusages (PRCCM) pour la saison d'opération 2022-2023. Ce montant est ventilé sur trois ans, à raison de 20 M$ pour 2022-2023, 25 M$ pour 2023-2024 et 5 M$ pour 2024-2025, basé sur les décaissements anticipés annuellement pendant cette période.

Enfin, un budget supplémentaire de 12 M$ pour les trois prochaines années a été annoncé afin de soutenir la récolte de bois dans les forêts publiques affectées par la tordeuse de bourgeons de l'épinette. Cette somme contribuera à la réalisation des plans d'aménagement spéciaux pour les superficies forestières affectées par des perturbations d'origine naturelle ou anthropique. Ce montant vient s'ajouter aux quelque 255 M$ prévus pour les travaux sylvicoles sur les terres publiques en 2022-2023.

Citation :

« Les mesures budgétaires annoncées permettront au secteur forestier de demeurer concurrentiel et de participer activement, de façon durable, au développement économique du Québec et ses régions. Elles sont le reflet d'une écoute de l'industrie et des partenaires, en plus de témoigner du travail réalisé au bénéfice des Québécoises et des Québécois. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

