Discours sur le budget 2022-2023 - Aucune nouvelle mesure pour la relance de l'industrie

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Bien que le budget prévoie un montant de 500 $ pour tous les contribuables ayant un revenu de moins de 100 000 $, une somme qui pourrait mener les consommateurs à manger davantage au restaurant, l'Association Restauration Québec (ARQ), la plus ancienne et la plus importante association de gestionnaires de la restauration au Québec, déplore qu'aucune nouvelle mesure directe n'ait été ajoutée au budget 2022-2023 du gouvernement du Québec pour aider à la relance de l'industrie de la restauration.

La pandémie et les restrictions sanitaires ont fait mal à cet important secteur de l'économie du Québec. En effet, depuis mars 2020, plus de 3 700 établissements de restauration ont fermé leurs portes en raison, notamment, des nombreux mois de fermeture des salles à manger. Devant un tel portrait, l'ARQ se serait attendue à des mesures permettant une relance réelle des entreprises présentes dans la plupart des communautés à travers toute la province.

« Les mesures de relance demandées par la restauration ne se limitaient pas à une aide financière. Le gouvernement aurait pu opter pour des changements réglementaires permettant l'innovation dans notre secteur, par exemple en autorisant la vente de vin en tant que caviste, ou encore, en retirant le timbre de droit sur les bouteilles d'alcool dans les bars et restaurants pour alléger le fardeau administratif », a mentionné Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'ARQ. « Au niveau fiscal, cela aurait aussi pu être de supprimer le nombre minimum d'heures rémunérées permettant d'accéder à la déduction pour petites entreprises (DPE). Or, on ne retrouve rien », a-t-il ajouté.

L'ARQ considère également que le budget est avare de mots sur la pénurie de main-d'œuvre. Depuis plusieurs années, pourvoir les postes nécessaires à l'exploitation d'un restaurant est le défi numéro un des propriétaires d'établissements. L'Association aurait aimé voir des mesures permettant d'aider les exploitants du secteur à obtenir rapidement des travailleurs étrangers temporaires, notamment par le biais d'un projet-pilote pour l'ensemble de la filière bioalimentaire.

Fondée en 1938, l'ARQ regroupe plus de 5 000 membres ayant réalisé, en 2019, plus de 6 milliards de dollars de ventes, soit environ la moitié du total des recettes de toute l'industrie de la restauration au Québec.

SOURCE Association Restauration Québec

Renseignements: Martin Vézina, vice-président, affaires publiques et gouvernementales, ARQ; Dominique Tremblay, directrice, affaires publiques et gouvernementales, ARQ; T. : 514 527-9801, 1 800 463-4237; C. : 514 224-3361