Discours inaugural : La FMOQ veut collaborer pour améliorer l'accès

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les médecins de famille du Québec veulent prendre en charge un maximum de patients, soigner leurs concitoyens et n'entendent d'aucune façon se défiler de leur responsabilité collective. Toutefois, il manque clairement 1000 médecins de famille au Québec, plus de 400 postes en résidence en médecine de famille sont demeurés vacants depuis 2013, les Groupes de médecine de famille ont été délestés de nombreuses ressources depuis le début de la pandémie et les médecins de famille au Québec doivent toujours consacrer près de 40 % de leur pratique à des tâches en milieu hospitalier, une particularité unique au Québec. Cette réalité est malheureusement implacable et le gouvernement ne peut en faire fi.

« Nous avons les mêmes objectifs que le gouvernement : que tous les Québécois qui le souhaitent aient un médecin de famille et aient accès aux soins requis au moment opportun. Les médecins de famille veulent soigner leurs concitoyens. Nous voulons collaborer, comme nous l'avons toujours fait, et trouver des solutions pour améliorer l'accès. Les médecins de famille ont été au rendez-vous tout au long de la pandémie et ils seront au rendez-vous dans tout plan d'action postpandémie. Si on trouve des solutions ensemble, en collaboration, nous pourrons utiliser notre force vive, mobiliser, stimuler, coordonner. Nous sommes prêts à agir en partenariat avec le gouvernement pour améliorer l'accès », a affirmé le Dr Louis Godin, président de la FMOQ.

D'ailleurs, lors de l'élection de 2018, dans son programme, la Coalition avenir Québec (CAQ) convenait, avant même la pandémie et l'épuisement qui s'en est suivi pour les soignants, qu'en raison de la fragilité du réseau et de l'épuisement des médecins comme des autres professionnels de la santé, la collaboration était la seule avenue possible :

« Au cours de son mandat, le ministre Barrette a utilisé la stratégie du bulldozer, doublée d'une approche autocratique […] les professionnels du réseau subissent une pression énorme. Médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, tous les intervenants sont débordés. L'absentéisme et l'épuisement professionnel sont en forte hausse […] Le prochain ministre de la Santé devra miser sur l'écoute et la collaboration . » Lien sur le programme ici

Davantage de coercition, sous quelque forme que ce soit (on peut penser à du temps supplémentaire ou à des patients supplémentaires obligatoires pour médecins par exemple), ne pourrait que créer du désengagement, du chaos, du surmenage, de l'épuisement et de la détresse psychologique. Voilà pourquoi la coercition et l'adoption de mesures discriminatoires ne seront jamais des avenues à considérer pour la Fédération. Sans compter qu'avec plus de 60 % de médecins de famille qui sont aujourd'hui des femmes au Québec, il serait d'autant plus regrettable, voir tragique collectivement, de voir l'État dévaloriser encore une fois une profession essentiellement et de plus en plus féminine. Le Québec mérite mieux qu'une répétition, avec les médecins de famille, de la stratégie qui fut appliquée avec les infirmières et qui nous a menés collectivement dans un mur.

« Depuis six ans, plus de 1,1 million de Québécois de plus ont été pris en charge avec un taux d'assiduité frôlant 85 %, malgré une pénurie importante, une pandémie exceptionnelle et un travail considérable des médecins de famille en établissement (urgences, hospitalisation, CHSLD et soins de longue durée, obstétrique, réadaptation, soins intensifs, etc.). Nous sommes conscients que rien n'est parfait et qu'il y a encore place à l'amélioration, et c'est pourquoi, encore tout récemment (depuis juillet dernier), la Fédération a proposé des mesures concrètes, innovantes et réalistes au gouvernement pour améliorer l'accès aux soins de première ligne et qu'elle est prête à poursuivre ces discussions. Les médecins de famille veulent soigner leurs concitoyens et ils seront au rendez-vous si le gouvernement veut travailler avec eux pour améliorer l'offre de soins », a conclu le Dr Godin.

