Discours du Trône : les champs de compétence du Québec sont non négociables

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Pour donner suite au discours du Trône du premier ministre du Canada, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, et monsieur David Birnbaum, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations intergouvernementales canadiennes, réitèrent que les champs de compétences du Québec doivent être respectés par le gouvernement fédéral et rappel la motion unanime qu'elle a présentée à l'Assemblée nationale du Québec à cet égard.

La pandémie de la COVID-19 a engendré des bouleversements sociaux, économiques et environnementaux majeurs dans la vie des Québécoises et des Québécois. À la lecture de propositions du gouvernement fédéral, Dominique Anglade réaffirme que :

« Alors que les Québécoises et les Québécois traversent la 2e vague de la COVID-19, ce discours du Trône aurait été l'occasion pour le gouvernement fédéral de répondre aux attentes formulées comme le respect des compétences du Québec, notamment en matière de santé, de logement et d'affaire sociaux. Nous sommes les mieux placés pour répondre aux besoins spécifiques de la population québécoise et de nos régions. Ce débat ne date pas d'hier. C'est pourquoi hier à l'Assemblée nationale du Québec, j'ai présenté une motion pour rappeler au gouvernement fédéral ses engagements. Aujourd'hui, je ne peux être plus précise : le respect de nos champs de compétence est non négociable et nous exigeons un droit de retrait avec pleine compensation, sans condition, pour tous les programmes et les initiatives adoptées par le gouvernement fédéral et relevant de nos champs de compétence. Je serais toujours présente pour défendre les intérêts supérieurs des Québécoises et des Québécois. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

« La pandémie de la COVID-19 n'a pas été facile au Québec, comme partout sur la planète. Les champs de compétence du Québec seront toujours au cœur des principes fondamentaux de nos relations gouvernementales, mais surtout elles démontrent le respect et l'importance que nous avons sur notre vision du Québec et des choix que nous faisons collectivement. Ce discours du Trône vient répondre à certaines de nos préoccupations, mais force est de constater qu'il reste encore des enjeux à régler. À titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations intergouvernementales canadiennes, j'espère que le gouvernement Legault se portera à la défense de nos attentes et du fait de nos spécificités. »

David Birnbaum, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations intergouvernementales canadiennes

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Renseignements: Source : Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-802-3676, [email protected]