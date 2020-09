Discours du Trône : le FRAPRU espère une réorientation claire en faveur du logement social

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À la veille du discours du Trône, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) espère un signal fort de l'importance accordée par le gouvernement Trudeau à la crise du logement qui sévit au Québec et à travers le Canada. La pandémie ayant aggravé la crise du logement, il surveillera attentivement le message livré par la Gouverneure générale, espérant que de nouveaux investissements fédéraux dans le logement social y seront annoncés et que ceux-ci seront suffisants pour répondre à toute l'ampleur et la diversité des besoins en matière de logement.

Alors que le gouvernement Trudeau dit vouloir renforcer le filet social, le FRAPRU rappelle que le retrait d'Ottawa dans le domaine du logement social en 1994 a sérieusement affaibli celui-ci, en privant la population canadienne de centaines de milliers de logements sociaux, dont 80 000 au Québec. Le regroupement pour le droit au logement espère que le discours du Trône annoncera une réorientation de la Stratégie nationale sur le logement en faveur du logement social et une augmentation significative des investissements dans ce secteur, afin d'atténuer les effets de la crise du logement et venir en aide aux ménages ayant des besoins impérieux de logement.

Le FRAPRU fait remarquer que malgré des besoins criants, le financement du logement social diminue au Québec. S'il se réjouit que l'entente fédérale-provinciale découlant de la Stratégie soit enfin sur le point d'être signée, il rappelle cependant que le Canada met fin progressivement aux subventions qu'il versait jusque là pour les locataires des logements sociaux construits ou annoncés avant 1994. Selon le regroupement, les conséquences de ce nouveau retrait seront désastreuses si un changement de cap ne s'opère pas rapidement, notamment sur l'entretien des HLM.

Le regroupement rappelle par ailleurs que certains engagements du gouvernement Trudeau, notamment celui de réserver les terrains excédentaires fédéraux à des projets de « logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs » ne se sont toujours pas concrétisés et l'invite à accélérer la cadence.

La porte-parole du FRAPRU sera disponible pour réagir au discours du Trône une fois celui-ci prononcé.

