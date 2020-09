OTTAWA, ON, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) accueillent favorablement l'engagement réitéré aujourd'hui, dans le discours du Trône, à indemniser les producteurs laitiers pour les concessions accordées en vertu des récents accords commerciaux.

« Le discours du Trône a lancé un message clair aux producteurs laitiers que l'engagement du gouvernement de les indemniser pour les pertes qu'ils ont subies en raison de l'Accord économique et commercial global (AECG) et de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (PTPGP) et, plus récemment, de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) fait toujours partie de ses livrables », a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Les mots ne suffisent pas lorsque vous perdez chaque année 450 millions de dollars de votre production intérieure et que celle-ci est cédée à des producteurs étrangers -- ce n'est que lorsque nous verrons les détails que nous saurons si cette promesse est tenue. »

D'ici 2024, 18 % de notre production laitière nationale sera cédée à des producteurs étrangers. Ces producteurs d'autres pays fourniront le lait contenu dans les produits laitiers importés qui se retrouveront sur les tablettes des supermarchés canadiens.

« En appuyant les familles de producteurs laitiers, le gouvernement fédéral enverrait un signal clair qu'il a entendu les Canadiens lorsqu'il est question de sécurité alimentaire et de souveraineté », a ajouté M. Lampron.

Le secteur laitier est l'un des plus importants secteurs agricoles au Canada. C'est aussi l'un des principaux moteurs de l'activité économique dans les collectivités rurales qui en ont le plus besoin. Le secteur soutient plus de 221 000 emplois équivalents temps plein, contribue 19,9 milliards de dollars par année au PIB du Canada et génère 3,8 milliards de dollars par année en recettes fiscales. C'est une source importante d'emplois pour toute une gamme de professions, y compris les vétérinaires, les concessionnaires de machines agricoles, les camionneurs, les mécaniciens, les nutritionnistes, les producteurs d'aliments pour animaux, et plus encore.

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils visent également à faire appliquer des politiques favorisant la durabilité de la production laitière canadienne et à promouvoir les produits laitiers ainsi que leurs bienfaits pour la santé.

