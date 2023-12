DISCOURS DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2023

Allocution de M. James Brown à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle de Sayona Mining Limited

MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Bonjour et bienvenue à l'assemblée générale annuelle de Sayona Mining Limited. En tant qu'actionnaire de longue date de la société, je me réjouis du vif intérêt suscité par cette assemblée générale annuelle. Nous avons actuellement plus de 45 000 actionnaires, ce qui souligne la croissance de notre base d'investisseurs.

Au cours de la dernière année, Sayona est progressivement passée du statut de développeur à celui de producteur de concentré de spodumène (lithium) de grande valeur en Amérique du Nord. Le succès du redémarrage des opérations du complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) achevé dans les délais et dans les limites du budget a pavé la voie à l'expédition inaugurale de la coentreprise et aux revenus provenant des clients en août 2023.

Il s'agit d'une réalisation énorme et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette étape exceptionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'une étape importante pour notre société, mais aussi pour le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord, car nous soutenons la transition énergétique mondiale grâce à la production de ce métal essentiel pour les batteries.

Ces succès opérationnels ont permis à Sayona de terminer l'année dans une position financière solide, avec un actif net de 885 millions de dollars et un solde de trésorerie de 211 millions de dollars au 30 juin 2023.

La région d'Eeyou Istchee Baie-James, dans le Nord-du-Québec, est un centre d'activité de plus en plus important pour les explorateurs et les développeurs de lithium. Cependant, peu de projets présentent les avantages du projet Moblan de Sayona, notamment grâce à l'accès au réseau d'infrastructures existant et à l'énergie hydroélectrique renouvelable à faible coût.

Sayona a cherché à élargir davantage la base de ressources de Moblan, en acquérant en novembre 2022 un important lot d'exploration de Troilus Gold, représentant une superficie plus de 200 fois supérieure à celle de Moblan.

Les résultats des forages annoncés cette année ont encore démontré le potentiel de croissance des ressources, renforçant le statut de Moblan en tant que pièce centrale du pôle Eeyou Istchee Baie-James de Sayona.

Sayona réalise actuellement une étude de faisabilité définitive (EFD) pour le développement d'une mine de lithium et d'un concentrateur à Moblan. La Société s'est engagée à fournir une EFD complète, qui, sous réserve de la finalisation des volets de travail par les consultants techniques et de l'examen ultérieur des partenaires, devrait être publiée au cours du premier trimestre de l'année 2024.

La volonté du conseil d'administration est de développer un modèle d'exploitation et d'approvisionnement en aval pour Moblan qui permettra à Sayona de produire du concentré de spodumène et de s'associer à des partenaires stratégiques disposant d'une technologie démontrée pour la production future d'hydroxyde de lithium. Un plan de financement sur mesure est à l'étude parallèlement à des partenariats stratégiques potentiels, afin de faciliter le développement de Moblan tout en préservant le capital des actionnaires.

Transition et stratégie du conseil d'administration

Le conseil d'administration poursuit le processus de renouvellement entamé à la mi-2023. Il a notamment nommé Philip Lucas en tant que directeur indépendant et non exécutif, qui est présent dans la salle aujourd'hui.

La prochaine priorité du conseil d'administration est la nomination d'un président indépendant, visée pour le premier semestre 2024. Ensuite, le conseil a l'intention de nommer un autre directeur indépendant et un nouveau directeur général. Ces nominations apporteront plus de compétences et de diversité au Conseil et faciliteront une gouvernance d'entreprise plus efficace. Le conseil d'administration examine également la rémunération des administrateurs non exécutifs et des dirigeants afin de s'assurer que le cadre de rémunération de la société est aligné sur les attentes des actionnaires.

Personnel et développement durable

Le personnel de Sayona est son atout le plus important, et la société se concentre sur la construction d'une culture forte basée sur nos valeurs d'excellence, d'intégrité et de respect. Notamment, la main-d'œuvre mondiale de Sayona a augmenté de 232% au cours de l'exercice 2023, les femmes représentant près d'un quart du personnel et avec une participation autochtone significative à LAN.

Le développement durable est au cœur de notre organisation et Sayona s'engage à créer une valeur sociale, environnementale et économique à long terme. La santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel sont l'une de nos principales priorités. Notre stratégie ESG est conçue de façon à garantir que Sayona contribue de manière significative à ses parties prenantes, y compris les Premières Nations et les autres communautés locales.

Regard sur l'avenir

L'industrie des ressources est soumise à des cycles économiques et le lithium ne fait pas exception. Au cours de l'année écoulée, les prix du lithium ont chuté de manière significative, ce qui s'est reflété dans les évaluations du marché. Cependant, Sayona est convaincue que les prix du marché du lithium se stabiliseront, ce qui soutiendra nos plans opérationnels.

Les analystes continuent d'indiquer une croissance massive de la demande de métaux pour les batteries afin d'alimenter la transition vers l'énergie propre. L'Agence internationale de l'énergie1 estime que la demande de lithium pourrait être multipliée par plus de 40 d'ici 2040 par rapport au niveau de 2010, en raison de la croissance des véhicules électriques et du stockage des batteries.

De nouvelles sources de production de lithium sont essentielles pour répondre à cette demande et Sayona est bien placée pour en bénéficier grâce à un portefeuille intéressant d'actifs de production et de développement situés au Québec, un leader de l'exploitation minière durable en Amérique du Nord.

Enfin, j'aimerais remercier nos actionnaires, nos employés, nos entrepreneurs, nos partenaires, les parties prenantes de la communauté et tous ceux qui sont associés à Sayona, en Australie, au Québec et ailleurs, pour leur soutien inestimable. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous pour atteindre notre objectif de devenir un fournisseur mondial de premier plan de lithium et de produits chimiques à base de lithium.

James Brown

Président-directeur général par intérim

Publié au nom du conseil d'administration

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web : https://www.sayona.ca/

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont que des prédictions, basées sur certaines hypothèses et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle de Sayona. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement des événements ou résultats attendus ou implicites dans toute déclaration prospective.

L'inclusion de déclarations prospectives dans cette annonce ne doit pas être considérée comme une déclaration, une garantie ou une prédiction concernant l'exactitude des hypothèses sous-jacentes ou que les déclarations prospectives seront ou seront probablement réalisées.

1 Source : https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/executive-summary

