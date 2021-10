Discours d'ouverture : pour que nos écoles puissent respirer

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les choses devront changer au Québec. On ne peut pas continuer comme avant. C'est le temps de se projeter vers l'avenir et de reconnaître la transmission de la COVID-19 par aérosols - informer la population - changer les directives de santé publique/CNESST - mesures immédiates

Le plan de la rentrée scolaire 2021 échoue à l'objectif principal de prévenir la transmission de la COVID dans les écoles, plutôt que guérir tous les élèves, enseignants et membres de leurs familles qui sont infectés.

Les actions du Ministre Roberge ont causé plus de 7548 cas positifs dans le milieu scolaire avec plus de 52% des écoles impactées depuis la rentrée. Les capteurs de CO2 promis ne sont pas livrés et les classes ne bénéficient pas d'un environnement libre des particules de COVID.

Les enjeux de qualité de l'air et le manque de mesures pour freiner la transmission dans les écoles affectent la santé mentale des élèves et enseignants. Savoir qu'on passe 7 heures de sa journée dans un milieu fermé, mal ventilé, dans lequel le virus circule dans l'air que l'on respire créé un grand sentiment d'anxiété.

Il est impératif de corriger le tir immédiatement, et mettre en place les mesures suivantes pour prévenir plutôt que guérir :

Reconnaissance formelle de la transmission par aérosols comme mode de transmission prédominant et formation du personnel sur le sujet

Changement des normes et directives de l'INSPQ et la CNESST pour encadrer la transmission aérienne

Masque obligatoire pour les enfants et tous les adultes qui circulent dans une école en tout temps, peu importe le statut vaccinal

Vaccination obligatoire de tous les adultes qui circulent dans une école

Achat et installation de purificateurs d'air pour toutes les classes

Achat et installation de capteurs de CO2 pour toutes les classes

Mise en place d'un programme de dépistage/tests rapide systématique (plusieurs fois par semaine) pour prévenir les éclosions auprès des asymptomatiques

Bulles-classes pour faciliter la gestion des cas et des contacts, au minimum au diner et service de garde comme l'année scolaire et amorcée

Protocole de gestion des cas plus agressif : isoler les gens en contact avec les cas positifs peu importe le statut vaccinal

Option d'école à distance disponible pour tous, incluant les exemptions médicales

Réduction de la taille des groupes ou horaire en alternance

Appliquons le principe de précaution.

Pour que nos écoles puissent respirer

Profil de COVIDECOLESQUEBEC

Récipiendaire du prix Data Hero Awards et d'une médaille de l'Assemblée Nationale, la mission de cette initiative citoyenne pour la transparence des données sur les écoles affectées par la COVID est de rendre disponible, accessible et intelligible en temps réel l'information aux intervenants du milieu scolaire (parents, professeurs, membres du personnel). Le site publie le nombre d'écoles affectées par au moins un cas positif de COVID depuis le 26 août 2020.

