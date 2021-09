MIRABEL, QC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - OWG Voyages annonce la mise en vente de ses tout premiers vols directs pour Los Cabos au Mexique. À compter d'aujourd'hui, et pour des départs dès mars 2022, OWG offrira trois nouveaux vols et forfaits exclusifs en direction de cette destination de plus en plus prisée des Québécois.

Les voyageurs auront la chance de séjourner dans les hôtels de la prestigieuse chaîne hôtelière AMR Collections, au Dreams Los Cabos Suites Golf Resort and Spa ou au Breahtless Cabos San Lucas Resort and Spa. Pour la mise en marché de son forfait vers Los Cabos, la division OWG Voyages a fait appel à Voyages Bergeron pour son expertise dans le domaine depuis des années.

« La grande équipe de Voyages Bergeron est enchantée de collaborer avec OWG pour ce projet exclusif. Nous sommes emballés et avons hâte de mettre de l'avant cette destination paradisiaque et ce projet en collaboration avec une entreprise qui partage autant nos valeurs et notre passion pour le voyage.»

- Lyne Rose, présidente de Voyages Bergeron

Une expérience HIGH LOVE

Pour la première fois, OWG met de l'avant sa formule de type HIGH LOVE sur ses vols, c'est-à-dire un service 5 étoiles tout-inclus (repas gastronomique gratuit, bar ouvert et autres bénéfices) et regroupement des voyageurs en fonction de trois zones précises dans l'appareil pour offrir une expérience sur mesure. Les célibataires auront la chance de voyager dans la Zone High, les couples seront dorlotés dans la Zone Love et les familles pourront se retrouver dans la Zone Heart, située à l'arrière de l'appareil à proximité des salles de bains et des agents de bord.

« Nous avons eu le plaisir de visiter Los Cabos il y a quelques jours et c'est de loin le plus bel endroit au Mexique que nous avons visité. Les hôtels à destination que nous avons sélectionnés offrent un accueil chaleureux qui cadre très bien avec notre objectif d'avoir à cœur les voyageurs. »

- Marco Prud'Homme, président de OWG Voyages

Inspirée par ce lieu idyllique, OWG Voyages souhaite faire vivre à ses voyageurs une expérience aux antipodes de celle que l'on peut vivre dans des vols à rabais (Low Cost).

Bienvenidos a Los Cabos

Située en Basse-Californie du Sud à la pointe d'une longue et majestueuse péninsule, Los Cabos est reconnue pour ses eaux cristallines et azures. Ses kilomètres de plages isolées, la rencontre entre l'océan Pacifique et la mer de Cortés, ses vues pittoresques et l'accès privilégié au monde sous-marin, en font une destination de choix.

À propos de OWG

OWG est une ligne aérienne filiale de Nolinor Aviation créée en 2020. OWG offrira des vols réguliers vers certaines destinations des Caraïbes avec une flotte de Boeing 737-400 de 156 passagers. OWG a également fait l'acquisition d'un Boeing 737-800 qui sera en opération en 2022. De nouvelles destinations seront prochainement proposées. Pour plus de détails, visitez OWG.com .

