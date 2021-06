Direction générale des technologies de l'information - Nomination de monsieur Reno Bernier à titre de sous-ministre associé

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, d'un nouveau sous-ministre associé à la tête de la Direction générale des technologies de l'information, monsieur Reno Bernier.

Monsieur Bernier entrera en poste le 1er juillet prochain, succédant ainsi à monsieur Luc Bouchard qui quitte pour la retraite.

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, d'une maîtrise en droit de l'entreprise et d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, monsieur Bernier possède une riche expérience de plus de 25 ans au sein de plusieurs organisations, notamment dans la fonction publique. Depuis 2018, il occupe le poste de secrétaire associé du Conseil du trésor. Il a également été sous-ministre adjoint des registres de l'État au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et directeur de l'état civil au sein de ce ministère. Auparavant, il a occupé les fonctions de directeur des affaires juridiques à la Commission d'accès à l'information ainsi que de chef du service de l'interprétation relative aux taxes spécifiques et avocat adjoint au directeur et secrétaire du comité des politiques ministérielles relatives à la fiscalité au ministère du Revenu.

Citations :

« Monsieur Bernier est la personne toute indiquée pour occuper ce poste d'une grande importance au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Sa solide expérience sera pour nous un atout indéniable, alors que nous poursuivons nos efforts afin de moderniser le réseau de la santé et des services sociaux au bénéfice de l'ensemble de la population. Je profite de l'occasion pour remercier monsieur Bouchard pour son travail des dernières années et lui souhaiter une belle retraite. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'arrivée de monsieur Bernier est une excellente nouvelle, alors qu'il mettra à contribution sa très grande expertise de gestion pour nous appuyer dans notre intention d'accélérer le virage technologique de notre réseau. La pandémie et ses effets ont certes eu des impacts sur l'implantation des technologies de l'information au Québec, et nous poursuivons sur cette lancée pour amener le système de santé vers une ère nouvelle. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

