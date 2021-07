Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés - Nomination de madame Dominique Breton à titre de sous-ministre adjointe

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent la nomination, par le gouvernement du Québec, d'une nouvelle sous-ministre adjointe à la tête de la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés (DGPPFC), madame Dominique Breton.

Madame Breton entrera en poste le 2 août prochain, succédant ainsi à madame Chantal Maltais qui quitte pour la retraite.

Titulaire d'un baccalauréat en communication publique de l'Université Laval, madame Breton détient également une maîtrise en administration publique et en management public ainsi qu'un diplôme du programme de formation à la gestion publique de l'École nationale d'administration publique. Dès 2000, elle entre au service du ministère de la Santé et des Services sociaux en tant que responsable des relations médias et porte-parole principale, et ce, jusqu'en 2010. Elle y devient ensuite directrice conseil relations ministérielles et réseau jusqu'en 2012, puis directrice des relations ministérielles et de la vérification interne, puis enfin directrice exécutive du Bureau du sous-ministre de 2013 à 2019, après quoi elle est nommée sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, poste qu'elle occupe actuellement.

Citations :

« Il suffit de constater l'impressionnante feuille de route de madame Breton pour en conclure qu'elle est la personne tout indiquée pour occuper ce poste. Il s'agit pour elle d'un retour aux sources, au sein d'une organisation dont elle connaît les enjeux en profondeur, y ayant passé la majeure partie de sa belle carrière. Je la remercie d'avoir accepté de relever ce défi, et je remercie également madame Maltais pour son apport remarquable à notre organisation au cours des dernières années, notamment du côté des services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de la nomination de madame Breton à ce poste crucial de notre ministère, dont les enjeux sont au cœur de nos préoccupations, notamment celle d'offrir aux personnes les plus vulnérables les meilleurs services que possible. Je suis persuadé qu'elle saura rapidement reprendre les dossiers que madame Maltais a si bien menés ces dernières années, et y apporter son expertise propre, au bénéfice de toute notre organisation. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

