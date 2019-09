Direction de la santé publique de la région de l'Estrie - La ministre Danielle McCann annonce la nomination d'Alain Poirier à titre de directeur par intérim

QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination d'Alain Poirier à la tête de la Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS). Monsieur Poirier est entré en poste le 1er septembre, à titre intérimaire, pour une période d'un an.

Médecin et spécialiste en médecine interne et en santé communautaire, le docteur Poirier œuvre en prévention depuis 30 ans. Au cours de sa carrière, il a fait la promotion de la santé dans les médias nationaux et s'est engagé dans la défense de plusieurs politiques publiques et dans la création de l'Institut national de santé publique du Québec, où il est actuellement médecin-conseil auprès de la présidente-directrice générale. Il a par ailleurs occupé les postes de directeur national de santé publique et de sous-ministre adjoint à la santé publique de 2003 à 2012. Jusqu'à tout récemment professeur-associé à l'Université de Montréal, monsieur Poirier a aussi participé à des missions à l'étranger comme consultant expert en santé publique.

Citation :

« Monsieur Poirier a acquis, au cours de sa carrière, une très grande expérience dans le domaine de la santé publique. Son engagement remarquable à promouvoir la santé auprès des Québécoises et des Québécois s'avère également un atout indéniable dont la population de l'Estrie pourra grandement bénéficier. Je le remercie d'avoir accepté ces fonctions intérimaires, un défi qu'il relèvera, j'en suis certaine, avec succès, avec la collaboration des équipes qui sont sous sa responsabilité au sein du CIUSSS. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

