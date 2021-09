Vers un Plan local de transition écologique 2022-2030 dans MHM

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pour faire face à l'urgence climatique, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve prend action et s'engage à agir avec la collectivité pour accélérer la transition écologique sur son territoire. L'adoption du premier volet du Plan local de transition écologique 2022-2030 en séance du conseil d'arrondissement du 7 septembre 2021 marque un engagement clair et sérieux de l'arrondissement à faire preuve de leadership et d'exemplarité pour assurer une plus grande lutte et une meilleure adaptation aux changements climatiques.

Ce premier volet met également la table pour l'élaboration du Plan local de transition écologique à venir en 2022. Il s'intéresse en effet aux impacts des changements climatiques dans MHM et identifie les principaux enjeux présents dans les trois quartiers de l'arrondissement. Cette première étape en est donc une de recherche et d'engagement.

« La démarche locale qu'entreprend cette année MHM s'inscrit dans la foulée de l'adoption du plan stratégique Montréal 2030 et du Plan Climat 2020-2030. MHM veut mener la marche pour faire de la lutte et l'adaptation aux changements climatiques une priorité. L'urgence climatique, on sait qu'elle est déjà là, et qu'on doit s'adapter. On doit changer nos façons de faire, de consommer et de vivre. Je suis conscient que ça sera difficile, que ça prendra beaucoup de courage et qu'on aura besoin d'une période d'adaptation, mais comme arrondissement, on a le devoir de tout mettre en œuvre pour y arriver et pour faciliter ces changements. », a mentionné M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Un Plan local de transition écologique et une consultation citoyenne à venir en 2022

La démarche d'élaboration et d'adoption du Plan local en transition écologique 2022-2030 de MHM se divise en deux grandes étapes :

À l'été 2021, l'arrondissement a d'abord mobilisé et consulté en amont les principales organisations de son territoire et ses employé-es afin de structurer la démarche de réalisation du Plan. Les résultats obtenus ont permis d'enrichir le portrait de l'arrondissement et d'orienter les principes et la vision de MHM en matière de transition écologique .

et d'orienter . Au printemps 2022, l'arrondissement organisera une consultation citoyenne qui permettra de mobiliser la population, de recueillir des idées et de prioriser les actions locales. Sur la base des résultats obtenus et des principes précisés ci-dessous, le Plan sera rédigé puis adopté. On y retrouvera notamment les différentes actions prévues, un mode de gouvernance, ainsi que des indicateurs de suivi.

S'engager dès maintenant pour accélérer la transition écologique

Par l'adoption du premier volet de son Plan local de transition écologique, MHM s'engage à appliquer le réflexe « transition écologique » dans chacune de ses décisions. C'est de cette façon qu'il parviendra à concrétiser sa vision 2030 de MHM, laquelle se décline en cinq grands principes :

Un arrondissement aspirant à l'exemplarité et innovant qui trace la voie de la transition écologique Une forêt urbaine et une biodiversité qui augmentent et qui sont protégées Un territoire aménagé de manière durable et propice à une mobilité sobre en carbone Une transition écologique qui favorise l'épanouissement social, culturel et économique de la communauté Une collectivité allumée, prête à changer et à agir en faveur de la transition écologique

C'est autour de ces cinq principes que les différentes actions du Plan local de transition écologique seront développées, de concert avec la collectivité lors de la consultation citoyenne prévue en 2022.

Unis pour le Climat

C'est dans le même esprit que l'arrondissement a adhéré hier à la déclaration d'engagement Unis pour le climat de l'Union des municipalités du Québec. Premier arrondissement montréalais à adhérer à cette déclaration, MHM rejoint désormais plus de 50 municipalités québécoises engagées à faire de la lutte et de l'adaptation aux changements climatiques le moteur de leurs décisions.

