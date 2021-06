Diminution de la vitesse sur la route 109 dans le secteur de Pikogan

ROUYN-NORANDA, QC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annoncent que la vitesse affichée sera abaissée de 90 à 70 km/h sur une section de la route 109 dans le secteur de Pikogan.

Cette modification de la vitesse affichée s'inscrit dans un projet pilote qui inclura un marquage particulier de la chaussée visant à inciter les conducteurs à réduire leur vitesse.

Étant donné que le projet pilote nécessite un marquage au sol, la modification de la vitesse affichée sera implantée à la suite de l'asphaltage de cette section de route, qui est prévu à l'été 2021 et qui inclura également l'asphaltage des accotements sur une largeur de deux mètres entre Amos et la rue Tom-Rankin.

Citations

« Nous sommes heureux de répondre favorablement à la demande de la communauté de Pikogan. La sécurité routière et l'amélioration du bilan routier sont des priorités pour notre gouvernement. À cet égard, ce projet pilote sur la route 109 permettra de contribuer à l'atteinte de nos objectifs communs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui prouve encore une fois que le gouvernement demeure à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Les mesures annoncées visent à améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, y compris les piétons entre Pikogan et Amos. En tant que députée du comté d'Abitibi-Ouest, je suis heureuse des modifications qui seront apportées, et je tiens à rappeler que, par notre comportement, nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour améliorer la sécurité routière. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Le Ministère poursuivra par ailleurs ses discussions avec les représentants de la communauté de Pikogan, afin de déterminer l'aménagement optimal d'une nouvelle intersection à la rue de l'Harricana en vue de répondre aux besoins de développement de la communauté. L'objectif, à terme, est de permettre aux piétons de traverser la route 109 de façon sécuritaire. À la suite de la mise en place de ce nouvel aménagement, les limites de vitesse dans le secteur seront réévaluées.

Le Ministère procédera également à l'installation d'un feu clignotant à l'intersection de la route 109 et de la rue Tom-Rankin. Le délai requis pour la mise en place de ce feu clignotant est d'environ 18 mois.

À court terme, des panneaux de sensibilisation à la sécurité routière seront installés aux deux extrémités de la section visée par la baisse de la limite de vitesse.

Les conducteurs, les piétons et les cyclistes sont invités à faire preuve de prudence et de civisme dans ce secteur.

