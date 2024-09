Une solution globale pour simplifier et optimiser les activités des directions juridiques.

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ -- DiliTrust, la suite dotée d'IA pour les équipes juridiques internes, a acquis doeLEGAL, une société américaine spécialisée dans les logiciels de gestion juridique d'entreprise (ELM), offrant des solutions de gestion de facturation, de prestataires et de dossiers.

Yves Garagnon, Global CEO Bruce Kuennen, Président doeLEGAL

Cette acquisition stratégique accélère la présence de DiliTrust en Amérique du Nord tout en renforçant son offre de produits. DiliTrust s'engage à fournir aux équipes juridiques internes des logiciels sécurisés, dotés d'IA, conçus pour numériser leurs flux de travail, accroître leur productivité et réduire les risques.

Que ce soit pour la gestion des contrats, des entités juridiques, des dossiers ou des conseils d'administration, DiliTrust propose des logiciels évolutifs, tout-en-un, répondant aux besoins des départements juridiques et aux exigences de gouvernance. Son IA propriétaire, sécurisée et conforme au RGPD, respecte les normes les plus strictes, notamment SOC 2, ISO 27001 et ISO 27701.

DiliTrust est un partenaire de confiance pour certaines des plus grandes entreprises mondiales, dont AccorHotels, Banque Royale du Canada, BNP Paribas, Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc, Campari, Banque Commerciale de Dubaï, Desjardins,, LVMH, UNICEF, Veolia et Vivendi. Avec des décennies d'expérience, DiliTrust aide les entreprises à mener des opérations de gouvernance d'entreprise efficaces et collaboratives.

Basée aux États-Unis, doeLEGAL possède un portefeuille de clients de premier plan, y compris plusieurs entreprises du classement Fortune 500 dans les secteurs de la santé et de l'assurance. Son logiciel offre des perspectives précieuses, aidant les clients à réduire leurs coûts juridiques jusqu'à 50 % et à accroître la productivité des équipes de 65%.

Yves Garagnon, PDG mondial de DiliTrust, a déclaré : « Les équipes juridiques internes font face à une pression croissante pour en faire plus avec moins. L'acquisition de doeLEGAL nous permet de fournir une plateforme holistique qui répond directement à ces défis en exploitant l'IA pour accroître l'efficacité, réaliser des économies et, en fin de compte, renforcer leur rôle de partenaires stratégiques au sein de l'organisation. »

Bruce Kuennen, président de doeLEGAL, a mis en avant la synergie entre les deux entreprises : « DiliTrust et doeLEGAL partagent une vision commune de la simplification et de l'optimisation des opérations juridiques grâce à des technologies innovantes. En combinant nos décennies d'expertise avec la suite DiliTrust Governance, nous pouvons encore mieux soutenir les équipes juridiques pour qu'elles atteignent une plus grande productivité et apportent une valeur stratégique accrue à leurs organisations. »

En améliorant l'efficacité dans des environnements multiculturels et multilingues, l'IA permet aux équipes juridiques nord-américaines de naviguer plus efficacement dans des cadres réglementaires complexes, soutenant ainsi leurs opérations des deux côtés de la frontière. Maxime Delagneau, directeur des ventes au sein de DiliTrust Canada, a souligné l'expertise nouvelle apportée par cette acquisition : « L'acquisition de doeLEGAL marque une avancée significative pour DiliTrust en Amérique du Nord, notamment ici au Canada. En intégrant leur expertise en gestion des dossiers et des dépenses à nos solutions existantes dotées d'IA, nous sommes désormais en mesure d'offrir aux équipes juridiques canadiennes une plateforme complète qui non seulement améliore l'efficacité opérationnelle, mais répond également aux besoins spécifiques de la conformité transfrontalière. »

À la suite de l'acquisition, le groupe DiliTrust compte plus de 300 employés à travers le monde. Basée à Paris, l'entreprise est présente dans plus de 60 pays, avec des bureaux au Canada (Montréal), aux Émirats Arabes Unis (Dubaï), en France (Paris), en Allemagne (Munich), en Italie (Milan), au Mexique (Mexico), en Espagne (Madrid) et aux États-Unis (Wilmington, DE).

Dans le cadre de cette transaction, tous les employés de doeLEGAL rejoindront DiliTrust ; les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Cette acquisition stratégique est la quatrième réalisée par DiliTrust en deux ans, depuis l'investissement en 2022 de sponsors financiers tels que Cathay Capital, Eurazeo, et Sagard. Elle renforce l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions LegalTech de pointe à l'échelle mondiale, tout en permettant aux équipes juridiques de se concentrer sur les décisions stratégiques et de maximiser leur impact au sein de l'organisation.

À propos de DiliTrust

DiliTrust est un éditeur de solutions SaaS (logiciel-service) dotées d'IA, visant à permettre aux équipes juridiques des entreprises de se libérer des tâches à faible valeur ajoutée et d'avoir plus de tranquillité d'esprit.

En s'appuyant sur son IA propriétaire, DiliTrust sécurise et rationalise les opérations juridiques, permettant aux équipes de se concentrer sur des décisions stratégiques et de maximiser leur impact au sein de l'organisation.

La suite DiliTrust Gouvernance permet aux départements juridiques de gérer efficacement l'ensemble du cycle de vie des contrats, de centraliser la gestion des entités, de sécuriser les réunions de conseil d'administration et d'avoir un contrôle complet sur la gestion des affaires juridiques.

Avec plus de 2 500 clients dans plus de 60 pays, DiliTrust est présente dans des régions clés telles que le Canada, Dubaï, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, l'Espagne et les États-Unis.

Guidée par la simplicité, l'innovation et la sécurité, DiliTrust aide les départements juridiques à travailler de manière plus intelligente tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en minimisant les risques.

Pour en savoir plus, visitez www.dilitrust.com.

À propos de doeLEGAL

doeLEGAL est un fournisseur américain de solutions de gestion juridique d'entreprise (Enterprise Legal Management - ELM), permettant aux équipes juridiques internes de réaliser des économies et d'améliorer leurs performances. Le produit phare de l'entreprise, Ascent ELM, simplifie la facturation, la gestion des prestataires et des dossiers tout en fournissant des informations commerciales aux équipes juridiques, exactement là où elles en ont besoin. Pour en savoir plus : www.doelegal.com.

