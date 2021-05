PlatformDIGITAL ® fournit une base fiable pour les entreprises numériques résilientes alors que les industries accélèrent leurs transformations numériques à l'échelle mondiale

Le nouveau data center hautement connecté est le troisième de l'entreprise à être établi dans le pôle technologique émergent de Toronto

Le MRS4 fournira une capacité de 13,6 MW et un accès direct à 14 câbles sous-marins reliés à Marseille

AUSTIN, Texas, 27 mai 2021 /CNW/ - Digital Realty (NYSE : DLR), le plus grand fournisseur mondial de solutions de data centers, de colocation et d'interconnexion autonomes, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau data center nord-américain au centre-ville de Toronto, offrant jusqu'à 800 kW et 6 900 pi2 de nouvelles installations de colocation au cœur d'une des communautés de données connectées les plus dynamiques de l'heure. Le tout nouveau YYZ12 - le plus récent et troisième data center de Digital Realty établi dans la région du Grand Toronto - sera entièrement interconnecté via des réseaux de fibres noires redondants vers son homologue TOR1, celui-ci situé dans la banlieue de Vaughan. Le nouvel emplacement au centre-ville - au 151, rue Front - constitue un point de convergence idéal pour l'établissement de carrefours réseaux sur PlatformDIGITAL®, une plateforme globale pour data centers unique en son genre qui facilite l'expansion des activités numériques.

L'entreprise a également inauguré aujourd'hui son quatrième centre d'échange de données, au cœur de son carrefour d'interconnexion stratégique de la ville portuaire méridionale de Marseille, en France. Le nouveau MRS4 devrait offrir jusqu'à 13,6 mégawatts (MW) de capacité et bénéficiera d'un emplacement géographique exceptionnel au cœur de la région méditerranéenne - ainsi qu'un accès direct à 14 systèmes de câbles sous-marins reliés à Marseille, propulsant du coup la portée mondiale de PlatformDIGITAL®, avec des options de connectivité à faible latence entre les Amériques, l'Europe, l'Afrique et l'Asie.

« Ensemble, ces nouvelles capacités à Toronto et à Marseille représentent une étape stratégique importante dans la feuille de route mondiale de Digital Realty pour notre PlatformDIGITAL® en Amérique du Nord et dans la région de l'EMOA », a déclaré A. William Stein, PDG de Digital Realty. « Au cours des 18 derniers mois, depuis que nous avons annoncé notre vision et notre stratégie pour la plateforme, nous avons démarré plus de 20 nouveaux projets d'expansion de data centers dans le monde entier. Alors que les entreprises - toutes industries confondues - se sont rapidement converties aux modèles d'affaires numériques durant cette année sans précédent, le nombre global de participants au sein de nos communautés de données connectées a plus que doublé, passant à plus de 4 000 organisations. »

Des entreprises comme Three Point Turn Inc. reconnaissent l'importance de tirer parti des solutions de colocation de Digital Realty pour soutenir la croissance continue des activités numériques. Le développeur de logiciels basé à Toronto a déployé son infrastructure essentielle au One Century Place, un carrefour numérique de nouvelle génération établi sur le site de l'ancienne imprimerie du Toronto Star.

« À titre d'entreprise torontoise qui met au point des solutions logicielles personnalisées pour certaines des sociétés établies ou en démarrage les plus novatrices en Amérique du Nord, nous reconnaissons l'importance de déployer notre infrastructure essentielle sur PlatformDIGITAL® », a déclaré Chris Mihalicz, président-directeur général de Three Point Turn. « L'accès à une plateforme de data centers mondiale cohérente donnant accès à une communauté de données hautement connectée est essentiel pour aider nos clients à surmonter des défis tels que la force d'attraction des données et leur localisation, alors qu'ils accentuent rapidement leurs activités numériques. »

Toronto est un marché plus critique que jamais, sachant que les entreprises reconnaissent l'influence croissante de la métropole en tant que prochains grands carrefours technologiques en Amérique du Nord. En particulier, la ville est un important pôle d'attraction de données pour l'industrie des services financiers, bancaires et d'assurance. Le Data Gravity Index DGxMD révèle que la ville se classe parmi les 10 premières métropoles sur le plan de la croissance de l'intensité gravitationnelle des données pour ces secteurs jusqu'en 2024.

Le nouveau data center de Digital Realty au centre-ville de Toronto sera entièrement interconnecté aux nouvelles capacités de Metro Connect, créant ainsi un « campus connecté » pour les clients de Digital Realty dans la capitale ontarienne. Que les clients déploient des carrefours réseaux dans la nouvelle installation centrale du YYZ12 - ou des carrefours de données et de contrôle au sein de l'installation à grande échelle du One Century Place -, ils peuvent désormais aborder de front les questions d'attraction des données en déployant des architectures de réseau réparties qui s'interconnectent facilement par l'entremise d'un nouveau « réseau en boucle » de fibres noires.

« À titre de fournisseur local de fibres optiques, nous sommes ravis de pouvoir exploiter le nouveau Metro Connect de Digital Realty pour nos clients canadiens et internationaux présents à Toronto », a déclaré Dan Armstrong, PDG/CTO de Beanfield Metroconnect. Nos entreprises partagent une vision commune en matière d'interconnexion ouverte qui aidera les entreprises à relever les défis de l'attraction des données, mais aussi à étendre la portée de leurs activités numériques. »

Les clients torontois peuvent également profiter d'une connexion métropolitaine directe à Service Exchange, qui procure un accès flexible à une communauté mondiale de données connectées de plus de 215 accès au nuage, plus de 360 fournisseurs de contenu et de réseau et plus de 2 000 participants actifs.

Digital Realty tire également parti des capacités du Direct Link 2.0 de prochaine génération d'IBM - qui donne accès au nuage d'IBM à Toronto -, permettant aux clients de consacrer moins de temps à la conception et au déploiement d'architectures de réseau afin d'accélérer le développement de nouvelles solutions au sein de l'infonuagique hybride.

Ressources de soutien :

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de colocation avec Digital Realty à Toronto , veuillez consulter le site Web suivant : https://www.digitalrealty.com/toronto

, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.digitalrealty.com/toronto Lisez aussi la une d'aujourd'hui sur la première pelletée de terre du MRS4, notre quatrième data center à Marseille , en France

à , en Explorez les possibilités de déploiement à l'échelle mondiale avec PlatformDIGITAL®

Visitez le Data Gravity Insights Hub pour en savoir plus sur l'attraction des données et consulter les prévisions de croissance dans le Data Gravity Index DGx MC

pour en savoir plus sur l'attraction des données et consulter les prévisions de croissance dans le Lisez notre manifeste sur l'interconnexion ouverte pour favoriser les communautés de données connectées

À propos de Digital Realty

Digital Realty soutient les principales entreprises et fournisseurs de services du monde entier en offrant toute la gamme des solutions de data center, de colocation et d'interconnexion. PlatformDIGITAL®, notre plateforme mondiale de data centers, offre aux clients une base fiable et une méthodologie structurelle éprouvée (Pervasive Datacenter Architecture PDxMC) pour le déploiement à grande échelle d'activités numériques et la gestion efficace des défis liés à l'attraction des données. L'empreinte mondiale des data centers de Digital Realty permet aux clients d'accéder aux communautés connectées qui importent, grâce à ses 290 installations réparties dans 47 métropoles, celles-ci réparties dans 24 pays et sur six continents. Pour en savoir plus sur Digital Realty, visitez le site digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Relations avec les médias et les analystes d'industrie

Marc Musgrove

Digital Realty+1 415 508-2812

[email protected]

Relations avec les investisseurs

John Stewart / Jim Huseby

Digital Realty

+1 415 738-6500

[email protected]

Énoncé sur la règle d'exonération :

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur des attentes, prévisions et hypothèses actuelles comportant des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement - incluant les énoncés liés au YYZ12, au marché de Toronto, au MRS4 et au marché de Marseille, à la PlatformDIGITAL et au Data Gravity Index. Pour une liste et une description de ces risques et incertitudes, veuillez consulter les rapports et autres documents déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission aux États-Unis. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/483540/Digital_Realty_Trust_Logo.jpg

SOURCE Digital Realty

Liens connexes

http://www.digitalrealtytrust.com