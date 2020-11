L'entreprise Maersk figure au nombre des investisseurs stratégiques

NEW YORK, 20 novembre 2020 /CNW/ - Loadsmart, une entreprise de pointe dans le domaine des technologies de fret numérique, a annoncé aujourd'hui la fin de sa ronde de financement de série C. La ronde de 90 millions de dollars a été dirigée par des fonds gérés par BlackRock, Inc., et comprenait d'importants investisseurs stratégiques du secteur des transports comme TFI International Inc. (NYSE etTSX : TFII), chef de file nord-américain de l'industrie du transport et de la logistique, et Maersk, premier transporteur océanique au monde et investisseur dans Loadsmart depuis la ronde de financement de série A. L'entente a été codirigée par Chromo Invest, avec la participation de Perry Capital, fondé par Richard C. Perry, et Bramalea Partners, récemment fondé par Andrew Boyd, ancien directeur des marchés des capitaux propres internationaux chez Fidelity Investments. Goldman Sachs & Co. LLC a joué le rôle d'agent de placement exclusif de Loadsmart. Paul Hastings était le conseiller juridique.

La ronde de financement renforce la position de Loadsmart en tant que chef de file dans le secteur du fret numérique. La stratégie prudente de Loadsmart sur le plan financier est unique parmi les concurrents du domaine numérique et a permis une croissance durable, fondée sur une gestion efficace du capital. Au lieu de prendre de l'expansion en subventionnant les dépenses de fret de ses clients, l'entreprise se concentre sur la croissance organique stimulée par l'excellence opérationnelle et les intégrations d'interfaces API, tirant ainsi parti de la technologie pour fournir des services à réelle valeur ajoutée pour ses clients. Loadsmart a augmenté ses revenus de 250 % depuis janvier 2020 tout en améliorant la qualité des services, en augmentant ses marges brutes et en maintenant les dépenses d'exploitation à leur niveau de 2019.

« Le passage séculaire de l'analogique au numérique continue de s'accélérer dans l'industrie logistique, où la volatilité est devenue la norme. Dans ce contexte, nous sommes fiers d'aider nos clients à tirer parti de la technologie de Loadsmart pour assurer la capacité de l'entreprise et maintenir un service exceptionnel », a souligné Ricardo Salgado, fondateur et PDG de Loadsmart.

Avec le pourcentage le plus élevé d'employés en développement de logiciels et en science des données dans l'industrie du fret numérique, Loadsmart a été la première entreprise à faire affaire en offrant les services suivants : tarification instantanée et réservation des chargements de camions en 2015, réservation de chargements de camions autonomes de serveur à serveur par l'intermédiaire de l'intégration d'interfaces API et TMS en 2016, et services numériques de factage et de transbordement en 2019. Cette approche axée sur la technologie a permis à l'entreprise de mettre en place un modèle de distribution entièrement évolutif et automatisé. Par conséquent, 85 % des revenus de Loadsmart sont maintenant générés (devis et réservations) au moyen de processus complètement automatisés.

Dans la foulée de l'annonce récente de Loadsmart concernant son expansion multimodale, qui soutient le transport de lots brisés, le chargement partiel et le transport ferroviaire, le cofondateur et président Felipe Capella a souligné : « Nous sommes un guichet unique pour la mise en œuvre de solutions de logistique numérique. Le soutien de BlackRock sera essentiel pour consolider notre vision d'une offre de services logistiques multimodaux numériques de bout en bout. Nous voulons offrir aux expéditeurs et aux transporteurs des solutions logistiques simples, instantanées et intégrées. »

L'investissement stratégique de TFI International permet la collaboration et le partage d'idées avec un chef de file nord-américain des transports et de la logistique qui a une vaste gamme d'opérations.

Commentant l'investissement dans Loadsmart, le président de TFI International, le président et chef de la direction Alain Bédard, a déclaré : « En tant que chef de file de l'industrie du transport et de la logistique, nous cherchons constamment une perspective sur les dernières technologies de pointe à intégrer dans notre vaste réseau. Notre investissement dans Loadsmart offre une visibilité inestimable sur « ce qui s'en vient » alors que nous poursuivons notre plan d'affaires allégé en actifs et axé sur la technologie. »

Maersk a également augmenté ses investissements dans Loadsmart. Sune Stilling, chef, Croissance, Maersk, a cité comme facteur de décision « la croissance remarquable de Loadsmart depuis notre investissement dans la ronde de financement de série A, complétée par la valeur que nous avons créée ensemble pour les clients de Maersk grâce à notre partenariat dans les marchés nord-américains du transport intermodal et du chargement de camions. »

Parmi ses investisseurs, Loadsmart compte désormais le plus grand transporteur maritime au monde, le plus grand exploitant de terminal portuaire aux États-Unis et l'une des plus grandes entreprises de transport et de logistique en Amérique du Nord. Le produit de la ronde de financement de série C permettra à Loadsmart de mieux servir les expéditeurs en réinvestissant dans les outils qui permettent d'offrir un excellent rendement opérationnel, et d'accroître ses services à valeur ajoutée comme l'optimisation du mode, la transparence des prix et les données sur les possibilités d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de Loadsmart

Loadsmart mise sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et les partenariats stratégiques pour automatiser la tarification, la réservation et l'expédition du fret, et ainsi transformer l'avenir du fret. Grâce au jumelage de technologies de pointe et d'une expertise bien ancrée dans son secteur, Loadsmart stimule la croissance, simplifie la complexité opérationnelle et accroît l'efficacité pour les transporteurs et les expéditeurs. Pour en savoir plus, consultez le site : https://loadsmart.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/964493/Loadsmart_Logo.jpg

SOURCE Loadsmart

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Havas Formula for Loadsmart, [email protected], 619 234-0345