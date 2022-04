Avec l'évolution continue de la 5G et du Wi-Fi, les solutions de communication RAN comme les dispositifs radio à distance, les répéteurs et les routeurs ont des exigences accrues en matière de rendement radio et d'efficacité de la puissance du système. Des macrocellules MIMO massives aux petites cellules, les technologies numériques frontales, y compris la distorsion préalable numérique et la réduction du facteur de crête, ont été bien reconnues comme les éléments habilitants et différenciants clés pour satisfaire les cas d'utilisation exigeants traversant différentes bandes de fréquences et largeurs de bande, sous différents types d'amplificateurs de puissance et différentes combinaisons de puissance de sortie.

« Digital Enhancement est une entreprise en démarrage qui met l'accent sur la création de la technologie numérique frontale agile de pointe au monde, en repoussant les limites des solutions traditionnelles qui sont restreintes par la bande passante, exigent un couplage serré du matériel et offrent un choix limité d'amplificateurs de puissance. Nous sommes très heureux d'avoir établi une collaboration approfondie avec Intel au cours de la dernière année pour fournir une solution numérique frontale commerciale conjointe sur sa matrice FPGA pour la production de masse des stations de base 5G. Cela valide non seulement la mise en œuvre rapide et légère de la solution numérique frontale de Digital Enhancement, mais aussi sa linéarisation performante et sa rentabilité. Le client peut également facilement évaluer le rendement global du système RF en fonction de différents modèles de distorsion préalable numérique et d'amplificateurs de puissance, grâce à notre puissance plateforme d'essai DETP avec un générateur de signaux 3GPP, la technologie numérique frontale et des fonctions d'analyse intégrées », a déclaré Ziming Wang, fondateur et chef de la direction de Digital Enhancement.

La série « Hummingbird » de la solution IP numérique frontale prend en charge les communications 3G, 4G et 5G, couvrant tous les types de techniques d'amplification de la puissance, et peut réduire efficacement l'effet de mémoire à long terme sur les amplificateurs GaN. Avec la technologie IP Hummingbird, seule une ressource FPGA minimale à un taux d'échantillonnage relativement faible est requise pour fournir les performances nécessaires à la linéarisation des amplificateurs à puissance élevée pour l'équipement des stations de base dans le cas d'utilisation d'une bande passante avec signal 4T4R et de 200 MHz. Tout en offrant un rendement linéaire élevé, comme un taux de fuite de voie adjacente supérieur à -50 dBc et une magnitude de vecteur des erreurs inférieure à 2,5 % sur un amplificateur de puissance d'une efficacité de plus de 40 %, le coût global des systèmes numériques et RF dans les dispositifs radio à distance peut également être considérablement réduit.

« La question de la non-linéarité des amplificateurs de puissance est le problème le plus difficile de la conception des dispositifs radio depuis plus de trois décennies. Comme ils doivent maintenant prendre en charge une bande passante plus grande (p. ex., de plus de 200 MHz) dans les configurations à bandes multiples avec un budget thermique inférieur, il est essentiel d'utiliser la meilleure technologie de distorsion préalable numérique de la catégorie sur un portefeuille de matériel souple et évolutif comme solution à une grande variété de cas d'utilisation de la technologie radio. La famille de matrices FPGA d'Intel, dont Agilex, Stratix et Arria, a été conçue pour des mises en œuvre efficaces et flexibles avec la technologie numérique frontale, offrant notamment les meilleures performances de l'industrie par watt pour la famille de matrices FPGA Agilex d'Intel. La combinaison de la technologie de distorsion préalable numérique de notre partenaire Digital Enhancement fonctionnant sur les matrices FPGA d'Intel offrirait l'un des meilleurs choix à nos clients en matière de conception radio », a déclaré Mike Fitton, directeur général, Division commerciale du réseau du groupe Solutions programmables d'Intel.

Digital Enhancement continuera maintenant d'intensifier sa collaboration avec les stations de base 5G et les fournisseurs de réseaux d'accès radioélectrique ouverts partout au monde, et d'étendre l'utilisation de la solution numérique frontale miniaturisée aux marchés du Wi-Fi et des appareils mobiles.

À propos de Digital Enhancement

Établie en 2019, Digital Enhancement s'engage à fournir les solutions de technologie numérique frontale agiles de pointe au monde, notamment en matière de distorsion préalable numérique et de réduction du facteur de crête. Pour en savoir plus, consultez le www.digienh.com .

