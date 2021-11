Digimarc et EVRYTHNG unissent le moteur d'identification de produits le plus puissant au monde avec la plateforme infonuagique de renseignements sur les produits la plus avancée de l'industrie

BEAVERTON, Oregon, 15 novembre 2021 /CNW/ - Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), créateur des filigranes Digimarc qui sont à l'origine de la prochaine génération de solutions basées sur l'identification et la détection numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour acquérir la société de produits infonuagiques EVRYTHNG Limited dans le cadre d'une transaction boursière.

« Cette acquisition nous permet d'offrir une solution complète à nos clients, explique Riley McCormack, chef de la direction de Digimarc. Le meilleur facteur déterminant de la valeur d'un produit technologique est la mesure dans laquelle le client peut résoudre son problème. En combinant les moyens d'identification uniques et avancés de Digimarc avec le pionnier et le fournisseur le plus avancé de l'intelligence d'affaires des produits utilisant tout moyen d'identification, nous sommes maintenant dans une position unique pour débloquer des solutions supplémentaires pour nos clients et améliorer leur parcours Digimarc. »

EVRYTHNG est le chef de file du marché et a été le pionnier de la catégorie des produits infonuagiques, reliant chaque produit à son Active Digital Identity™ sur le Web et rassemblant les données de produit à travers toute la chaîne de valeur pour assurer la visibilité, la validation, les renseignements en temps réel et la connexion avec les personnes.

Qu'il s'agisse de rendre les chaînes d'approvisionnement plus durables, plus transparentes et plus sécuritaires ou de donner aux consommateurs les moyens de vérifier l'authenticité des produits et la recyclabilité de leurs emballages, la combinaison des moyens d'identification uniques de Digimarc et de EVRYTHNG Product Cloud® permet de recueillir et d'appliquer des données de traçabilité tout au long du cycle de vie du produit, libérant ainsi une visibilité et une authenticité de bout en bout grâce à des renseignements et des analyses en temps réel au niveau des articles.

« Non seulement nos solutions de produits et nos compétences technologiques sont directement complémentaires et naturellement liées, explique Niall Murphy, chef de la direction et cofondateur d'EVRYTHNG, mais les valeurs et les cultures de notre entreprise sont profondément alignées, l'accent étant mis sur l'exécution en équipe, l'engagement envers des objectifs audacieux et l'innovation authentique avec un talent exceptionnel. Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de Digimarc pour répondre aux besoins importants des clients grâce à des solutions axées sur les données des produits. »

L'acquisition élargit l'empreinte géographique des deux entreprises. EVRYTHNG, entreprise basée à Londres, possède des bureaux à New York, à Beijing, à Minsk et à Lausanne, et connaît beaucoup de succès en Amérique du Nord. À l'inverse, Digimarc, entreprise basée dans la région de Portland, en Oregon, a une base de clients croissante à travers l'Europe.

Détails concernant l'acquisition proposée Digimarc acquerra EVRYTHNG pour les actions ordinaires de Digimarc. La transaction proposée est soumise à la satisfaction ou à la levée de certaines conditions de clôture et devrait être conclue en janvier 2022.

Des renseignements supplémentaires sur les modalités de l'acquisition seront disponibles dans un rapport à jour sur le formulaire 8-K que Digimarc déposera auprès de la Securities and Exchange Commission.

Énoncés prospectifs Le présent communiqué peut être réputé contenir des énoncés prospectifs concernant les attentes, les plans et les perspectives de Digimarc, y compris les attentes relatives aux avantages qui peuvent découler de la transaction. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Digimarc en date du présent communiqué et sont assujettis à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions de la clôture de l'acquisition qui pourraient ne pas être satisfaites, l'impact potentiel sur l'activité de Digimarc du fait de l'annonce de l'acquisition, la survenance de tout événement, les changements ou autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord définitif entre les parties, les changements de la situation financière d'EVRYTHNG (y compris tout passif inconnu ou inattendu), les risques liés à l'intégration des sociétés et les conditions économiques générales. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement et défavorablement de ceux exprimés dans tout énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs inclus dans ce document ne sont faits qu'à la date du présent document, et Digimarc n'est pas tenue de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs pour quelque raison que ce soit.

À propos de Digimarc Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) est un pionnier et un chef de file en matière de solutions de filigrane numérique et de l'identification automatique des médias, y compris les emballages, les imprimés commerciaux et les images numériques. Digimarc aide les clients à accroître l'efficacité, la précision et la sécurité dans les chaînes d'approvisionnement physique et numérique. Visitez www.digimarc.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter pour en savoir plus.

À propos d'EVRYTHNG EVRYTHNG Product Cloud® aide les marques mondiales de produits de consommation à gérer leurs activités différemment, leur permettant de savoir ce que leurs produits savent. EVRYTHNG Product Cloud® relie chaque produit à son Active Digital Identity™ sur le Web, associant les données sur les produits à chaque point de la chaîne de valeur pour assurer la visibilité, la validation et les renseignements en temps réel et pour communiquer avec les gens. EVRYTHNG est un innovateur mondial du Forum économique mondial. Ses fondateurs sont à l'origine du Web of Things. Pour en savoir plus, visitez EVRYTHNG.com et suivez @EVRYTHNG.

