PÉKIN, le 3 avril 2025 /CNW/ -- Le 2 avril 2025, la hotline de service 12367 de l'Administration nationale de l'immigration a officiellement publié un film promotionnel sur le thème du bien-être public « Connecter le monde plus proche, élargir les rêves plus vastes ». La hotline fournit des services multilingues en « 7×24 heures », fournissant des services « guichet unique » aux Chinois et aux étrangers. C'est une fenêtre importante pour résoudre les problèmes urgents des citoyens et des entreprises chinois et étrangers dans le domaine de la gestion de l'immigration chinoise.

