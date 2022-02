Diffusion du rapport du Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins de santé et de services sociaux 2020-2021

QUÉBEC, QC, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux a aujourd'hui rendu public le 13e rapport sur les incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec. La période couverte par ce rapport s'étend du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Le rapport présente les données issues du registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux (RNIASSSS). L'objectif du registre est de cumuler des données relatives aux incidents et accidents, de favoriser l'analyse de ces événements, d'identifier des pistes d'amélioration en découlant et, ultimement, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services dispensés dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Ainsi, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 442 725 événements indésirables ont été déclarés, ce qui représente une diminution de 10,68 % par rapport à l'année précédente. Il est important de noter que seulement 0,09 % des événements déclarés sont à l'origine de conséquences graves et permanentes, et que 0,12 % ont été associés à un décès. La majorité des événements se sont produits en centre d'hébergement et de soins de longue durée (46,66 %) et en centre hospitalier (39,46 %). Leur proportion est similaire à l'année précédente.

Faits saillants :

Notons que le nombre total d'événements survenus doit être mis en relation avec le volume de soins. Au Québec, en 2020-2021, on a dénombré 412 638 chirurgies, 2,7 millions de visites à l'urgence, 5,5 millions de consultations médicales en établissement et 12,3 millions de journées d'hébergement en établissement.

Rappelons que la déclaration des incidents et des accidents survenus lors de la prestation des soins de santé et de services sociaux constitue l'un des nombreux mécanismes qui découlent de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et qui permettent d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services fournis aux usagers.

En 2002, le Québec était la première province à se doter de dispositions législatives s'appliquant aux incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins et de services et à exploiter un tel registre.

