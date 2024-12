Diffusion du rapport du directeur national de santé publique 2024

QUÉBEC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique, le directeur national de santé publique (DNSP), le docteur Luc Boileau, a présenté aujourd'hui le nouveau rapport national sur l'état de santé de la population, préparé en collaboration avec les directrices et les directeurs de santé publique et avec le soutien de l'Institut national de santé publique du Québec.

Ce rapport, qui fait suite à celui de 2016, s'intitule Portrait de santé de la population selon le parcours de vie : pour agir collectivement. Il met l'accent sur le fait que les décideurs, les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, leurs partenaires ainsi que le grand public ont un rôle à jouer en matière de santé. Il dresse un état des lieux et permet de constater l'évolution de la santé des Québécoises et des Québécois au cours des dernières années.

Structuré autour du parcours de vie d'un individu, le document comprend des chapitres consacrés à la santé des bébés et des parents, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, des adultes ainsi qu'e des personnes aînées. Une section porte également une attention particulière à l'état de santé des personnes membres des Premières Nations et des communautés Inuit.

En plus de souligner les gains acquis en matière de santé pour la population québécoise, ce rapport présente les défis actuels et à venir, tout en faisant mention des interventions nécessaires pour les relever, avec la contribution de nombreux partenaires intersectoriels. Parmi ces défis susceptibles d'entraîner des répercussions sur la santé de la population, mentionnons les inégalités sociales de santé, le vieillissement de la population et les changements climatiques.

Le rapport traite également de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur la santé de la population, en plus d'aborder la santé mentale, le développement des enfants, les habitudes de vie, les transformations du monde du travail et les liens sociaux, dont l'évolution doit être surveillée dans les prochaines années.

« Je suis persuadé que ces renseignements sauront nous guider dans le contexte des changements actuels apportés au système de santé, mais aussi dans le cadre du renouvellement de nos orientations en matière de prévention et de santé publique. Un tel outil incontournable ne peut que nous aider à mieux saisir l'état actuel de la santé de la population québécoise et nous soutenir collectivement dans nos actions pour mieux répondre aux besoins de la population pour les années à venir. »

Le docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique

La santé de la population est une richesse pour la société. Chaque individu peut contribuer à son maintien et à son amélioration. Elle se décide pour l'avenir à travers ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux de garde, les écoles, les villes et villages, les milieux de travail, l'environnement et au sein de toutes les communautés, qu'elles soient physiques ou virtuelles.

Le rapport vise à encourager tous les secteurs de la société à intégrer la dimension de la santé dans leurs décisions et leurs actions. Une population en santé représente une richesse collective cruciale pour qu'une société prospère de manière juste et équitable, étant ainsi en meilleure posture pour relever les défis qui se profileront au cours des prochaines années.

Le 1er novembre dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que le MSSS allait mettre sur pied une stratégie, en collaboration avec ses partenaires, pour miser davantage sur la prévention. Cette stratégie vise à agir davantage en amont pour alléger la pression sur les services, dans un contexte d'augmentation des besoins en matière de santé et de vieillissement de la population.

