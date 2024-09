Diffusion du documentaire 3 500 km de sentiers partagés sur les ondes de Radio-Canada dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

LA TUQUE, QC, le 28 sept. 2024 /CNW/ - Le 30 septembre prochain, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Radio-Canada diffusera le documentaire 3 500 km de sentiers partagés, qui met en lumière le parcours de soixante motoneigistes, membres des Premières Nations et allochtones, réunis dans un esprit de réconciliation.

3 500 km de sentiers partagés

Ce documentaire, produit par Terre Innue Production IV Inc., a été réalisé en 2024 lors de la deuxième édition de l'Expédition des Premières Nations. L'objectif de cette expédition est de rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens, aux femmes autochtones assassinées et disparues, à Joyce Echaquan ainsi qu'aux enfants qui ont été enlevés à leur famille à la naissance, dont on a perdu la trace.

« En tant que membre fondateur de l'Expédition des Premières Nations, je suis très fier de voir que notre travail de réconciliation continue de se faire entendre à la suite de notre récente expédition de février 2024. La réconciliation est un processus de longue haleine, et ce documentaire est une occasion unique pour tous les Canadiens et Canadiennes de réfléchir, d'apprendre et de participer à ce cheminement. » - Christian Flamand, membre fondateur de l'Expédition des Premières Nations.

« Je suis extrêmement fière de ce film, de mon équipe et des participants. Un film dans lequel on se réconcilie pour vrai, avec des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de leurs émotions. Une aventure de 3 500 km de sentiers partagés, où la complicité, les rires et les pleurs nous accompagnent du début à la fin. Un voyage spirituel au cœur des consciences individuelles et collectives. » - Kim O'bomsawin, présidente de Terre Innue Production IV Inc. et réalisatrice de 3 500 km de sentiers partagés.

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, également connue sous le nom de Jour du Chandail orange, est célébrée chaque année le 30 septembre pour honorer les survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés. Elle vise à rappeler à tous l'importance de reconnaître les injustices passées et de travailler ensemble pour un avenir plus juste et équitable.

Le documentaire sera diffusé en exclusivité sur les ondes de Radio-Canada le 30 septembre 2024, à 23h. Il sera également disponible sur la plateforme ICI TOU.TV.

Durée : 52 minutes

Année de production : 2024

Production : Terre Innue Productions IV inc.

Réalisation : Brad Gros-Louis, Kim O'bomsawin

Pays : Canada

Scénarisation : Kim O'bomsawin

SOURCE Expéditions première nations

Pour plus d'informations : René Ottawa, Président du conseil d'administration, expeditionpremieresnations.com, [email protected], (450) 271-2179