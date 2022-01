Les 10 épisodes de PILLOW TALK arriveront sur Crave le jeudi 10 février

Adaptation anglophone d'ENTRE DEUX DRAPS, série à succès de Noovo, PILLOW TALK est la première série anglophone de la société de production montréalaise KOTV

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Rire, amour, prises de bec, chicanes de couple... PILLOW TALK, la toute nouvelle série originale de Crave, jette un regard humoristique sur les dilemmes quotidiens que vivent les couples, les familles et les amis dans l'intimité de leur foyer. Produits conjointement avec KOTV Productions, les 10 épisodes de PILLOW TALK seront diffusés en exclusivité sur Crave dès le jeudi 10 février. Des extraits sont disponibles en primeur sur la salle de presse ici.

Adaptation en anglais de la populaire série francophone de Noovo ENTRE DEUX DRAPS, PILLOW TALK a été créée par Matthieu Pepper et François St-Amant. L'action se déroule entièrement dans les chambres à coucher où, de façon crue et désarmante, on explore les moments de drame et d'humour vécus par les couples dans l'intimité.

La série, dont l'idée a germé pendant la pandémie de COVID-19, met en scène quatre couples réels et deux colocataires, qui jouent des versions fictives d'eux-mêmes. Au sein de la distribution, citons Nicola Correia-Damude (SHADOWHUNTERS) et Carlos Gonzalez-Vio (THE EXPANSE, ORPHAN BLACK), qui jouent Vicki et Marco, un couple marié forcé d'endurer son enfant précoce. Pour leur part, Adam DiMarco (vedette de THE ORDER et récemment choisi pour jouer dans la deuxième saison de THE WHITE LOTUS sur HBO) et Sydney Scotia (LIMITED EDITION) incarnent Andy et Lydia, un jeune couple ayant récemment emménagé ensemble. Andrew Wheeler (SUPERNATURAL) et Sharon Crandall (The Kid Detective) jouent quant à eux Luke et Mia, un nouveau couple avec une bonne différence d'âge. De leur côté, Paolo Santalucia (KIM'S CONVENIENCE) et Gregory Prest (Angels in America) tiennent les rôles de JP et de Simon, un couple qui compose avec des défis professionnels. Enfin, Chris Robinson (WORKIN' MOMS) et Kwasi Thomas (SNOWPIERCER) incarnent les nouveaux colocataires.

Dans le premier épisode de la série, intitulé « Fresh Starts » (jeudi 10 février), chacun manifeste son propre rapport avec l'intimité. Vicki et Marco n'ont plus grand-chose à se dire, Thomas se confie au réparateur de Bell, Luke traumatise Mia avec son passé, et Lydia s'exhibe aux yeux de tout le monde.

Pour le communiqué de presse complet, cliquez ICI.

SOURCE Crave

Renseignements: Samuelle Huot, [email protected]