LA NOUVELLE-ORLÉANS, 4 octobre 2021 /CNW/ - DIF Capital Partners (« DIF »), un gestionnaire indépendant de fonds de placement en infrastructure de premier plan, par le biais de son fonds DIF Infrastructure VI, a annoncé aujourd'hui un accord visant à acquérir Bernhard, LLC (« Bernhard »), la plus grande société privée de solutions d'énergie en tant que service (« EaaS ») aux États-Unis, par l'entremise d'une filiale de Bernhard Capital Partners.

Bernhard a fourni des solutions pour répondre aux besoins de ses clients en matière d'énergie et d'infrastructure depuis plus de 100 ans et a changé d'orientation en 2014 pour devenir un fournisseur de pointe sur le marché de l'énergie en tant que service. Dans le cadre de ce modèle commercial, Bernhard conclut des contrats de concession EaaS clés en main à long terme pour mettre à niveau, moderniser et entretenir les installations énergétiques de grands bâtiments existants afin de permettre des économies d'énergie substantielles. Actuellement, les clients sont principalement des établissements d'enseignement supérieur et de santé. À ce jour, Bernhard a conclu 15 opérations EaaS, dont la plus grande concession EaaS de l'histoire des États-Unis. Les cadres supérieurs conserveront une position de propriété significative et continueront leur travail révolutionnaire au sein de Bernhard.

« Bernhard fournit de l'énergie distribuée grâce à son modèle EaaS unique qui permet aux clients d'accéder à des solutions énergétiques efficaces et totalement intégrées, réduisant ainsi de manière significative l'empreinte carbone de leurs bâtiments et de leurs systèmes de services publics. L'approche de Bernhard correspond parfaitement à l'expertise de DIF en matière de partenariat entre le public et le privé et à son désir d'investir dans des solutions d'infrastructure d'énergie propre dans le monde entier, a déclaré Gijs Voskuyl, associé et responsable des placements chez DIF Infrastructure VI. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de direction exceptionnelle de Bernhard et de soutenir l'entreprise dans sa croissance rapide à l'avant-garde de la transition énergétique. »

« Alors que Bernhard continue de pousser vers de nouveaux sommets sur le marché de l'EaaS, nous sommes ravis d'unir nos forces avec DIF Capital Partners, compte tenu de sa grande expérience en matière de partenariats publics et privés, de l'énergie de quartier, des projets d'énergie en tant que service, et de notre engagement commun envers l'efficacité, les facteurs ESG et le développement durable, a déclaré Ed Tinsley, chef de la direction chez Bernhard. Le soutien et les conseils stratégiques de DIF permettront de guider Bernhard dans le prochain chapitre de son histoire. »

Maintenant que l'acquisition de Bernhard est effectuée par DIF, la société va poursuivre l'accélération de son activité principale de pointe, l'EaaS, auprès des établissements de santé et d'enseignement supérieur, tout en étendant ces services à d'autres marchés et zones géographiques.

« L'avenir de Bernhard n'a jamais été aussi prometteur, a déclaré M. Tinsley. Nos antécédents prouvent que nous possédons l'expertise et que nous avons les capacités nécessaires pour pousser l'industrie à des endroits où elle n'a jamais été auparavant. Avec cette annonce, nous sommes vraiment à l'avant-garde d'une nouvelle ère pour les solutions énergétiques qui façonneront le monde pour les générations à venir. »

À propos de Bernhard

Bernhard, une société du portefeuille de Bernhard Capital Partners, est un chef de file dans le domaine de l'énergie en tant que service. Il fournit des projets clés en main et des solutions personnalisées aux États-Unis. Bernhard possède plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie et des projets d'infrastructure dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la santé, du commerce et des marchés spécialisés. Bernhard combine le développement, le financement, la conception, la construction et l'exploitation pour fournir des solutions d'énergie en tant que service clés en main qui réduisent la consommation, les risques et les coûts d'énergie afin que nos clients puissent se concentrer sur leur travail quotidien. Basé à Metairie, en Louisiane, Bernhard compte plus de 2 000 employés répartis dans plus de 20 bureaux à travers les États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Bernhard.com.

À propos de DIF Capital Partners

DIF Capital Partners est un gestionnaire de fonds indépendant de premier plan au niveau mondial, avec plus de 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion répartis entre neuf fonds d'infrastructure à capital fixe et plusieurs véhicules de co-investissement. DIF a investi dans plus de 100 projets de partenariat entre les secteurs public et privé au cours des 16 dernières années dans des industries comme la santé, l'administration et l'éducation, où l'approvisionnement d'énergie, la gestion des systèmes énergétiques et l'efficacité des résultats sont souvent des éléments clés des projets. DIF Capital Partners investit dans des infrastructures nouvelles et opérationnelles situées principalement en Europe, dans les Amériques et en Australasie, par le biais de deux stratégies complémentaires :

Les fonds DIF traditionnels, dont le fonds DIF Infrastructure VI qui est le dernier-né, ciblent les investissements en actions avec des flux de revenus contractuels ou réglementés à long terme, notamment les partenariats publics et privés, les concessions, les services publics et les projets d'énergie (renouvelable).

Les fonds DIF CIF visent des investissements en actions dans des actifs d'infrastructure économique de petite à moyenne taille dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports.

DIF Capital Partners dispose d'une équipe de plus de 170 professionnels, répartis dans dix bureaux situés à Amsterdam (Schiphol), à Francfort, à Londres, au Luxembourg, à Madrid, à New York, à Paris, à Santiago, à Sydney et à Toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site DIF.eu.

À propos de Bernhard Capital Partners

Bernhard Capital Partners est une société de gestion de capital-investissement axée sur les services et les infrastructures, créée en 2013. Elle a déployé des capitaux dans trois fonds à travers cinq stratégies, dispose d'environ 2,5 milliards de dollars d'actifs bruts sous gestion et est classée parmi les 300 plus grandes sociétés de capital-investissement du monde par Private Equity International. Bernhard Capital Partners cherche à créer une valeur durable en s'appuyant sur son expérience en matière d'acquisition, d'exploitation et de développement d'entreprises de services et d'infrastructures.

J.P. Morgan Securities LLC a été le conseiller financier de Bernhard, et Kirkland & Ellis LLP a fourni des conseils juridiques. Macquarie Capital (USA) Inc. a servi de conseiller financier, White & Case LLP de conseiller juridique, Black & Veatch Management Consulting de conseiller technique, RWDI de conseiller en matière d'énergie, Deloitte LLP (Canada) de conseiller financier, comptable et fiscal et Oliver Wyman de conseiller commercial de DIF.

