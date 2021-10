Diététistes- nutritionnistes du Québec - L'Ordre dévoile sa nouvelle image de marque

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 65e anniversaire, l'Ordre des diététistes- nutritionnistes du Québec (ODNQ) est fier de dévoiler sa toute nouvelle image de marque et par le fait même, son nouveau nom qui rallie les diététistes-nutritionnistes de tout le Québec.

Avec sa nouvelle identité de marque, l'ODNQ souhaite mettre en lumière la relation qui s'établit entre ses membres et leurs patients et vient concrétiser la vision de l'Ordre : faire de la profession de diététiste-nutritionniste la référence incontournable en matière de nutrition au Québec.

« L'alimentation et la nutrition sont la base de la vie de chaque individu. Elles ont, toutes les deux, une influence majeure sur la santé. Fort de nos 65 ans d'expérience, avec le rôle essentiel qu'occupent les diététistes-nutritionnistes ainsi qu'avec l'essor fulgurant des besoins de la population, nous avons saisi l'opportunité de mettre en lumière le travail de nos membres », affirme Paule Bernier, présidente de l'ODNQ.

De la science à la table

La nutrition est une science qui s'intéresse aux rôles des nutriments dans l'organisme humain, à leurs interactions ainsi qu'aux besoins nutritionnels des individus et des populations et c'est ce qui a inspiré la nouvelle signature de l'Ordre.

Le vert franc est la couleur principale utilisée puisque celle-ci symbolise la croissance, la santé et l'équilibre. L'actualisation de la marque attire l'attention par son logo et son slogan Notre savoir, votre santé. Le nouveau logo est une représentation graphique de la science mise à la portée des clients et des patients des diététistes-nutritionnistes…de la molécule à la table.

Une grande collaboration qui porte fruit

Élaborée en collaboration avec l'agence web TOLLÉ, la nouvelle identité vise à refléter le savoir, la collaboration et la compétence qui caractérisent les membres de l'ODNQ. La création de cette nouvelle image de marque s'est faite de pair avec les membres de l'Ordre, ses employées et le conseil. Elle illustre parfaitement que les seuls experts reconnus en alimentation et en nutrition sont les diététistes- nutritionnistes.

La marque actualisée de l'ODNQ se déploie officiellement à compter d'aujourd'hui.

À propos de l'Ordre des diététistes- nutritionnistes du Québec

L'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec a pour mission d'assurer la protection du public dans le domaine de la nutrition. Sa vision est de faire de la profession de diététiste-nutritionniste la référence incontournable en matière de nutrition au Québec. L'Ordre compte 3 200 membres œuvrant principalement en milieu clinique, mais également en santé publique, en gestion des services alimentaires, en communications, dans le domaine agroalimentaire/biopharmaceutique et en enseignement et recherche. En contribuant au bien-être et à la santé des patients, les diététistes et nutritionnistes contribuent à l'efficience et à l'efficacité du réseau de la santé.

SOURCE Ordre des diététistes- nutritionnistes du Québec

Renseignements: Source : Paule Bernier FDt.P., M.Sc., ASC, Présidente, Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec Renseignements médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère principale, H+K Stratégies, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514 435-7208