La nouvelle plateforme aidera les éditeurs et les annonceurs à construire des stratégies data plus intelligentes, pour un meilleur retour sur investissement marketing et publicitaire et davantage d'opportunités de monétisation.

Didomi et Sourcepoint souhaitent également explorer comment proposer des expériences hyper-personnalisées dans le contexte de la transformation des parcours clients à l'âge de l'intelligence artificielle.

« Le monde du marketing et de la publicité continue d'évoluer avec la privacy au premier plan, et l'IA qui prend une place de plus en plus importante », explique Romain Gauthier, CEO et co-fondateur de Didomi. « Didomi et Sourcepoint partagent une mission commune : construire l'infrastructure privacy la plus avancée, pour aider les entreprises à trouver le bon équilibre entre confiance, conformité et performance. Nous voulons faire de la privacy un levier de croissance stratégique, en comprenant profondément la valeur de l'échange entre marques et utilisateurs, tout en les aidant à naviguer facilement dans ce nouvel environnement marqué par l'IA et l'hyper-personnalisation. »

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe Didomi », déclare Ben Barokas, co-fondateur et CEO de Sourcepoint. « Depuis notre lancement en 2015, nous aidons les marques les plus influentes à transformer la conformité en levier de performance business. Ensemble, nous pourrons aller encore plus loin pour permettre aux entreprises de collecter, gérer et activer leurs données first-party, tout en gardant une longueur d'avance face à l'IA ou à toute autre évolution. »

« Les réglementations sur la protection des données deviennent de plus en plus complexes dans le monde entier », ajoute Brian Kane, co-fondateur et COO de Sourcepoint. « Les entreprises ont besoin de plus qu'une technologie : elles ont besoin d'un partenaire qui allie solutions robustes et accompagnement de haut niveau. C'est exactement ce que nous construisons avec Didomi : aider nos clients non seulement à s'adapter, mais à prendre de l'avance. »

Cette opération est soutenue par Marlin Equity Partners et fait suite à l'acquisition en avril dernier d'Addingwell, société spécialisée dans le server-side tracking.

Plus d'informations : didomi.io/fr et sourcepoint.com.

