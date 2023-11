La solution idéale pour contrôler et emprisonner les odeurs des couches

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Diaper Genie®, la marque de poubelle à couches la plus vendue aux États-Unis* et au Canada, annonce le lancement de sa nouvelle poubelle à couches Diaper Genie® Platinum. Équipée de pinces bloque-odeur, cette poubelle à couches est la première véritable solution à utilisation en mains libres pour l'élimination des couches, fabriquée à partir d'acier inoxydable. Cette toute dernière innovation Genie sera en vente aux États-Unis à partir de novembre 2023 et disponible au Canada en janvier 2024.

Diaper Genie® Platinum : La toute première poubelle à couches en utilisation à mains libres en ACIER INOXYDABLE (Groupe CNW/Diaper Genie)

Les consommateurs étant de plus en plus intéressés par des solutions durables, la nouvelle poubelle à couches Diaper Genie® Platinum en acier inoxydable devrait susciter beaucoup d'intérêt chez les futurs parents.

« À titre de chef de file* des solutions d'élimination des couches, nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle innovation sur le marché des produits pour bébés », affirme Rahul Sharda, PDG du groupe Angelcare, propriétaire de la marque Diaper Genie®. « Notre nouvelle poubelle à couches Diaper Genie® Platinum offre le même contrôle ultime des odeurs et la facilité d'utilisation pour lesquels les parents ont appris à faire confiance à la marque Diaper Genie®».

La poubelle Diaper Genie® Platinum est dotée de pinces bloque-odeur qui emprisonnent les odeurs à l'intérieur, ainsi que de sacs de recharge fabriqués à partir d'un film multi-épaisseurs qui garantit la fraîcheur dans la chambre du bébé. Elle comprend également une cartouche Diaper Genie® Easy Roll qui peut contenir jusqu'à 846 couches pour nouveau-nés. Les sacs de la recharge sont perforés afin de pouvoir les détacher facilement et doublement scellés pour améliorer leur solidité. La pédale permet une utilisation en mains libres et le boîtier de la poubelle est fabriqué en acier inoxydable durable.

Le système Platinum est la première poubelle à couches en acier inoxydable signée Diaper Genie® et son design élégant s'harmonise parfaitement avec n'importe quelle chambre d'enfants. Pratique et facile à utiliser, elle est équipée d'une pédale, qui évite de devoir se pencher, et d'une capacité de chargement pouvant aller jusqu'à 47 couches pour nouveau-nés. La recharge longue durée Diaper Genie® EasyRoll peut contenir jusqu'à 5 mois de couches pour nouveau-nés et consomme 70 % moins de plastique que les recharges rondes Diaper Genie®. Compte tenu de ses performances supérieures, Diaper Genie® Platinum a été fièrement récompensé par le label Parent Tested, Parent Approved (PTPA) et par le Women's Choice Award.

La poubelle à couches Diaper Genie® Platinum est offerte en quatre couleurs : blanc lys, gris pierre, bleu glacial et vert sauge.. Elle est disponible chez les détaillants américains Amazon et Target (en ligne seulement) au PDSF de 74,99 $ US, et dès janvier chez les détaillants canadiens Walmart, Babies R Us et Amazon au PDSF de 99,99 $ CA.

Des entrevues avec Angelcare sont disponibles sur demande. Vous trouverez des images en haute résolution ici.

À propos du Groupe Angelcare®

Angelcare® a été fondée en 1997 par Maurice Pinsonnault, un penseur et un visionnaire qui n'a jamais rencontré une idée qu'il ne pouvait pas améliorer. En tant que père pour la première fois, ayant compris à quel point il pouvait être inquiétant de s'occuper d'un nouveau-né et insatisfait de la sélection de moniteurs pour bébés disponibles, il a choisi de révolutionner la catégorie, et c'est ainsi que l'histoire d'Angelcare a commencé. Il a ensuite tourné son attention et son talent vers l'innovation de divers produits dans le secteur des soins pour bébés et des animaux de compagnie, tels que les systèmes d'élimination des couches et de la litière pour chats. Depuis, ce dévouement constant à l'innovation a fait du groupe Angelcare une référence et un leader dans ses catégories, avec des marques mondiales reconnues telles qu'Angelcare®, Diaper Genie®, Litter Genie®, LitterLocker, Pabobo et Kids'Sleep. Aujourd'hui nos produits sont vendus dans plus de 50 pays et répondent aux besoins des consommateurs en matière de tranquillité d'esprit, de qualité du sommeil des enfants et du bien-être des animaux de compagnie. Pour en savoir plus, visitez www.angelcaregroup.com .

*Calcul d'Angelcare basé sur les réponses à la demande pour la catégorie Poubelle à couches pour 52 semaines se terminant le 09.10.2022. Copyright © 2023, Nielsen Consumer LLC.

