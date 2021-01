Cette annonce place Dialogue dans une position inégalée en tant que seule plateforme de santé et de bien-être véritablement intégrée pour les employeurs et les organisations canadiennes; tous les programmes sont disponibles par le biais d'une application conviviale, gérée à partir d'un portail d'administration unique.

« En ce début d'année 2021, nous continuons à innover pour mieux répondre aux besoins de nos millions de patients au Canada. Nos clients ont besoin d'une meilleure façon de contribuer à la santé et au bien-être de leurs employés et de leurs membres. Nous sommes convaincus que la Plateforme de santé intégrée permettra à nos patients d'avoir accès à des soins rapides et personnalisés, tout en offrant un programme plus facile à gérer pour les employeurs et les organisations. La nouvelle plateforme aidera les organisations et leurs membres à bénéficier des soins dont ils ont besoin tout en réduisant la pression sur le système de santé. » - Cherif Habib, PDG de Dialogue.

La Plateforme de santé intégréeMD résout bon nombre des enjeux communs aux employés et aux professionnels des ressources humaines (RH) lors du lancement, de l'administration et du maintien de programmes liés à la santé et au bien-être. En intégrant de nombreux programmes sur une seule plateforme, les employés bénéficient d'une expérience utilisateur uniforme, sans avoir à chercher des mots de passe pour plusieurs programmes ou à se rappeler où accéder à chaque prestation. L'expérience en matière de santé est également améliorée, car l'équipe multidisciplinaire de Dialogue partage un dossier médical commun à tous les programmes, ce qui évite aux patients de devoir répéter leurs antécédents médicaux à différents professionnels. Les professionnels des ressources humaines peuvent désormais lancer et administrer une plateforme unique pour leurs employés, ce qui réduit considérablement les frais administratifs liés au maintien de programmes de santé et de bien-être distincts, tout en permettant d'obtenir des rapports cohérents et intégrés à partir d'un seul endroit. Conçu comme une solution modulaire, la Plateforme de santé intégréeMD peut être étendue en fonction des besoins uniques de chaque entreprise, en ajoutant des programmes au fil du temps.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le lancement réussi du PAE innovant de Dialogue et sur l'acquisition d' Optima Santé globale , un leader dans le domaine du bien-être des employés. Déjà adoptée par des employeurs de premier plan tels que Coveo , iA Groupe financier et WSP , l'approche virtuelle et moderne de Dialogue pour un PAE réinventé a déjà fait ses preuves. Au cours de ses trois premiers mois de fonctionnement, l'accès à un professionnel du PAE (pour un soutien en matière de santé mentale, des conseils juridiques et financiers, un développement de carrière, des conseils familiaux et relationnels) a été fourni en quelques heures et l'utilisation moyenne par les employés est plus de trois fois supérieure à celle des autres PAE traditionnels.

« Au moment de faire le choix d'un nouveau fournisseur de PAE, il était important pour nous d'assurer des gains concrets pour nos employés, grâce à une plateforme de soins intégrée qui inclut l'accès à des programmes en santé primaire et mentale. L'aspect virtuel exige pour certains une adaptation, mais nous sommes convaincus de l'avantage de cet aspect sur l'expérience-employé : accessibilité, efficacité, adaptabilité, flexibilité. Nous considérons définitivement Dialogue comme un partenaire, bien plus que comme un fournisseur. Nous apprenons ensemble, nous nous entraidons et nous nous surpassons, dans l'objectif d'assurer le bien-être et la santé des employés d'iA Groupe financier. » - Catherine Lacroix, responsable de la pratique Santé globale, iA Groupe financier.

En s'appuyant sur une équipe multidisciplinaire de médecins, d'infirmières, d'infirmières praticiennes, de psychologues, de psychothérapeutes, de spécialistes de la santé mentale et de gestionnaires de soins, Dialogue débloque le plein potentiel des soins virtuels pour des millions d'employés et leurs familles à travers le Canada. L'analyse des données et des résultats internes démontre une diminution significative des mesures en série des questionnaires d'évaluation des symptômes d'anxiété du GAD-7 et de dépression du PHQ-9, ce qui prouve l'efficacité de l'approche clinique de Dialogue.

