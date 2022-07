Dialogue jeunesse des chef.fe.s - élections 2022 - Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul St-Pierre Plamondon et Éric Duhaime répondront aux questions de la jeunesse québécoise à l'École d'été de l'INM

MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En amont de la campagne électorale de l'automne prochain, l'Institut du Nouveau Monde (INM) et Le Devoir renouvellent leur activité phare de l'engagement jeunesse avec le Dialogue jeunesse des chef·fe·s - élections 2022. Animé par Brian Myles (directeur, Le Devoir) et Malorie Flon (directrice générale, INM), il se déroulera le 19 août dès 19 h à l'Université Concordia et accueillera la cheffe et les chefs de quatre partis représentés à l'Assemblée nationale : Dominique Anglade (cheffe du Parti libéral du Québec), Gabriel Nadeau-Dubois (chef parlementaire et porte-parole, Québec solidaire), Paul St-Pierre Plamondon (chef du Parti québécois) et Éric Duhaime (chef du Parti conservateur du Québec). Le premier ministre François Legault (Coalition Avenir Québec) a également été invité à participer.

Par cet événement d'envergure, l'INM et Le Devoir souhaitent favoriser le dialogue entre les jeunes et la classe politique. Les indicateurs de la participation électorale sont au rouge au Québec comme dans plusieurs démocraties dans le monde, et c'est chez les jeunes que l'abstention est la plus marquée. Rappelons que le taux de participation général aux élections provinciales de 2018 était en baisse de 5 points (par rapport à 2014) à 66,45 %. Pour les jeunes, le taux se situe à 53,28 %, également en baisse de 5 points. Le Dialogue jeunesse des chef·fe·s permet à la fois aux jeunes de faire entendre leurs préoccupations en s'adressant directement aux partis politiques, et à ceux-ci d'intéresser la jeunesse à leurs idées et à la démocratie.

Nous invitons les Québécoises et Québécois de 35 ans et moins de toutes les régions à soumettre une question dès maintenant grâce au formulaire en ligne : www.inm.qc.ca/elections2022 . Une sélection des questions reçues sera pigée au hasard lors de la soirée afin que la cheffe et les chefs y répondent en direct.

« Le Dialogue jeunesse est un incontournable pour intéresser les jeunes à la politique, répondre à leurs préoccupations et mettre de l'avant la nécessité de les écouter pour mieux les engager dans la vie démocratique. La jeunesse n'est pas que notre avenir, c'est aussi notre présent. » - Malorie Flon, directrice générale de l'INM

« Le Devoir est fier de s'associer, pour une troisième édition, au Dialogue jeunesse et de faire rayonner les aspirations et les revendications d'une jeunesse que la classe politique gagnerait à écouter plus souvent. Cet événement devenu tradition, est une rare occasion de réunir les jeunes et les partis autour des grands défis auxquels est confrontée notre société et de réfléchir ensemble à des solutions pour y faire face. » - Brian Myles, directeur du Devoir

Le Dialogue jeunesse est ouvert à toutes et à tous et s'adresse principalement aux jeunes de 15 à 35 ans qui participent à l'École d'été de l'INM du 17 au 20 août. Ces derniers auront accès en priorité à l'activité. Des billets d'admission générale au coût de 25 $ seront mis en vente sur le site web de l'INM ( www.inm.qc.ca ) à partir du 1er août. Les médias qui souhaitent couvrir la soirée seront invités à y participer gratuitement en s'enregistrant au préalable (plus d'information à venir).

À propos de l'École d'été

L'École d'été de l'INM est une école de citoyenneté qui existe depuis 2004. Mobilisés autour d'une ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens et citoyennes, des centaines de jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours d'exception. En compagnie de plus d'une centaine de spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et citoyens engagés, ils et elles cheminent ensemble dans une réflexion sur notre avenir.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est disponible sur Internet, sur des applications mobile et tablette et en version virtuelle. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant et il n'appartient à aucun groupe.

SOURCE Institut du Nouveau Monde

Renseignements: Mathieu Arsenault, conseiller principal et coordonnateur, communications et relations de presse, 514 602-3747, [email protected]