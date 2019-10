Dialogue annonce le premier programme virtuel multidisciplinaire en santé mentale au Canada

La santé mentale au travail est un enjeu grandissant pour les employeurs

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dialogue annonce la phase II de son Service de gestion du stress et du bien-être. Le nouveau programme, maintenant offert à tous les employeurs du Canada, s'appuie sur la gamme complète de services de santé virtuelle de Dialogue pour offrir des ressources interfonctionnelles aux employeurs qui souhaitent offrir à leurs employés un soutien proactif et pratique en santé mentale et en soins de santé. La phase I du programme de santé mentale a été élaborée au cours de la dernière année en partenariat avec des chefs de file de l'industrie, comme SSQ Assurance, qui ont offert le service à leurs employés.

S'appuyant sur l'expérience de milliers de consultations en santé mentale au cours de sa première phase, le Service de gestion du stress et du bien-être de Dialogue est le premier programme virtuel à être soutenu par une équipe de soins multidisciplinaire et interfonctionnelle. Dialogue offre aux patients l'accès à des psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, médecins, infirmières et spécialistes médicaux qui collaborent pour proposer un plan de traitement personnalisé et fournir la bonne ressource au bon moment pour répondre aux besoins des patients.

« Le nouveau programme élargi de soutien en santé mentale de Dialogue est un exemple parfait de la façon dont les nouvelles technologies peuvent améliorer l'accès à des soins de qualité en faisant de la prévention un élément clé et en adaptant l'utilisation des technologies pour atténuer la stigmatisation qui reste associée aux maladies mentales. » - Dr Julien Martel, médecin en chef de Dialogue

« À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, nous sommes fiers de lancer officiellement la première solution proactive et multidisciplinaire destinée à tous les employeurs qui souhaitent s'attaquer au problème croissant de la santé mentale en milieu de travail. De plus en plus d'employeurs veulent offrir un meilleur soutien facile d'accès pour prévenir et traiter les problèmes de santé mentale. Nous sommes fiers d'avoir développé un programme avec des résultats exceptionnels spécialement conçus pour répondre aux besoins en santé mentale au travail. » - Anna Chif, cofondatrice et responsable des stratégies et des produits chez Dialogue

« Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer au développement du Service de gestion du stress et du bien-être de Dialogue. Les enjeux de santé mentale sont à la racine de plusieurs problématiques et représentent, en tant qu'assureur, une préoccupation de premier plan. Nous cherchons continuellement à offrir des outils pertinents et à déployer des solutions novatrices qui contribueront au bien-être de nos assurés. » - Éric Trudel, premier vice-président, Stratégies et gestion de l'offre de SSQ Assurance.

Les résultats de la phase I du Service de gestion du stress et du bien-être de Dialogue ont été extrêmement positifs, dépassant les attentes des employeurs recherchant un programme de soutien efficace permettant de détecter et de traiter rapidement les problèmes de santé mentale en milieu de travail.

Données clés de la phase I du Service de gestion du stress et du bien-être de Dialogue:

Dialogue a permis des milliers de consultations virtuelles au cours de la phase I de son Service de gestion du stress et du bien-être .

. Le questionnaire d'évaluation de gestion du stress peut être rempli en ligne en 4 minutes.

En fonction de leur état de santé mentale, les patients peuvent consulter à leur convenance pour recevoir de l'aide.



100% des patients ont déclaré que le programme était facile à intégrer à leur horaire

Jusqu'à 20% des patients ayant eu accès à la première phase du programme se sont prévalus de l'évaluation de leur risque de stress élevé, d'anxiété ou de dépression.

Les patients qui ont consulté et qui avaient des signes ou symptômes de dépression et qui ont reçu le traitement multidisciplinaire ont vu une amélioration moyenne de 55% selon l'outil d'évaluation PHQ-9 lors d'une durée moyenne de traitement de 7 semaines.

100% de ces patients ont constaté une amélioration de leur état.



Après le traitement, 96% des patients étaient très satisfaits des soins reçus.

Pour répondre aux besoins sans cesse croissants des employés au Canada en santé mentale, Dialogue continuera d'embaucher des dizaines de psychologues et psychothérapeutes.

Le Service de gestion du stress et du bien-être de Dialogue repose sur 4 piliers:

Un dépistage scientifique proactif fourni à tous via l'application Dialogue;

scientifique proactif fourni à tous via l'application Dialogue; Une approche multidisciplinaire centrée sur les besoins du patient;

centrée sur les besoins du patient; Une approche favorisant un changement d'habitudes de vie afin de réduire les niveaux de stress;

afin de réduire les niveaux de stress; Des suivis personnalisés pour assurer l'observance du traitement.

Avec le besoin accru de gestion du stress et de soutien en santé mentale, de plus en plus d'organisations cherchent des solutions alternatives pour mieux répondre aux besoins de leurs employés en matière de santé mentale. Fournir de manière proactive un soutien et une prévention en matière de santé mentale permet d'attirer et de retenir les talents, de réduire l'absentéisme et de promouvoir la productivité.

À PROPOS DE DIALOGUE

Dialogue est une plateforme virtuelle de pointe qui offre des services de soins de santé intégrés aux employeurs soucieux du bonheur, de la santé et du rendement optimal de leurs employés. À partir d'une application mobile ou d'un ordinateur, Dialogue donne accès à une équipe complète de professionnels de la santé (coordonnateurs de soins, infirmiers, médecins de famille et professionnels de la santé connexes), dans le but d'aider les employés à jouir du meilleur équilibre travail-vie personnelle possible. Pour obtenir plus de renseignements sur Dialogue, visitez le site dialogue.co , suivez-nous sur Twitter @godialogue ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

À PROPOS DE SSQ ASSURANCE

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

SOURCE Dialogue Technologies Inc.

Renseignements: Jean-Christophe de Le Rue, Directeur des relations publiques et gouvernementales, jcdlr@dialogue.co, 613-806-0671