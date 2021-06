Diagram Ventures excède son objectif avec la clôture définitive de son Fonds d'opportunité avec un montant de 120 millions de dollars

Ce nouveau Fonds d'opportunité est dédié à l'investissement dans ses entreprises en portefeuille qui ont atteint l'étape de croissance.

Les bureaux de gestion de patrimoine familiaux canadiens et les fondateurs des entreprises en portefeuille de Diagram ont contribué à 65 % des investissements dans ce nouveau Fonds d'opportunité.

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Diagram Ventures (« Diagram »), un incubateur qui conçoit et lance des entreprises technologiques dans les secteurs des services financiers, de l'assurance et des soins de santé, a annoncé aujourd'hui la clôture définitive d'une levée de fonds de 120 millions de dollars pour son nouveau Fonds d'opportunité (le « Fonds »). Ce Fonds soutiendra les entreprises les plus prometteuses de son portefeuille. Sagard Holdings Inc. (« Sagard ») et d'autres investisseurs qui supportent Diagram depuis ses débuts, ont réitéré leur confiance dans l'organisation et sa thèse d'investissement en participant à nouveau dans ce Fonds.

Plusieurs entrepreneurs, philanthropes et chefs d'entreprise canadiens, américains et européens importants figurent parmi les investisseurs du Fonds d'opportunité de Diagram. Notamment ,John McCall MacBain, Philip Fayer, Patricia Saputo, Andrew Chisholm, Mike Paulus, Bradley S. Shaw et Razor Suleman. La plupart des fondateurs des entreprises du portefeuille de Diagram ont également participé à cette ronde de financement.

« Alors que Diagram vient de célébrer son cinquième anniversaire en mai, le Fonds d'opportunité nous permet de passer à la prochaine étape dans la réalisation de notre objectif qui est de lancer et de soutenir des entreprises transformatrices au Canada », a déclaré François Lafortune, cofondateur et PDG de Diagram. « Le niveau d'enthousiasme des investisseurs canadiens et internationaux est très encourageant, et nous sommes fiers de pouvoir aussi compter sur l'appui des fondateurs des entreprises de notre portefeuille. »

Avec ses fonds existants dédiés à la phase d'amorçage, Diagram a créé plus d'un milliard de dollars en valeur pour les actionnaires et 600 emplois à temps plein à Montréal, Toronto, San Francisco et New York avec les 11 entreprises de son portefeuille, dont huit ont leur siège social au Canada et sept au Québec. Après avoir lancé quatre nouvelles entreprises en 2020, dont Wingo, Baselane, ClearEstate et Synctera, Diagram est en bonne voie de démarrer cinq nouvelles entreprises en 2021 et devrait maintenir ce rythme annuel par la suite. Novisto, une entreprise que Diagram a démarrée l'an dernier, a d'ailleurs récemment annoncé une ronde de financement de série A de 8 millions de dollars américains. Diagram est aussi fière d'avoir participé à l'élaboration de l'idée initiale et démarré Dialogue en 2016, qui a effectué son entrée à la Bourse de Toronto en mars dernier, en réalisant une levée de fonds de 100 millions de dollars.

« Lorsque François et moi avons lancé Diagram en 2016, notre objectif était d'avoir un impact positif sur l'économie canadienne en créant des occasions pour les entrepreneurs de bâtir des entreprises susceptibles de devenir des leaders mondiaux », a déclaré Paul Desmarais III, cofondateur et président du conseil de Diagram et président et chef de la direction de Sagard. « Il est très gratifiant de constater tout le chemin que nous avons parcouru en cinq ans, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. »

À PROPOS DE DIAGRAM VENTURES

Diagram est un incubateur d'entreprises qui conçoit et lance des entreprises technologiques dans les secteurs des services financiers, de l'assurance et de la santé. Travaillant en équipe avec des fondateurs de calibre mondial, Diagram combine l'accès à des services de capital de risque, à un soutien opérationnel et à un écosystème de partenaires et de grandes entreprises du domaine financier, dans une plateforme unique pour démarrer et développer de nouvelles entreprises. Depuis 2016, Diagram a recueilli 205 millions de dollars américains et lancé 11 nouvelles entreprises en Amérique du Nord.

www.diagram.ca

À PROPOS DE SAGARD

Sagard offre des services de gestion d'actifs alternatifs à stratégies multiples et utilise une approche écosystémique distinctive pour bâtir de grandes entreprises en combinant capital, culture et réseau. Nous cherchons à générer de solides rendements en jumelant des occasions d'investissement avec des offres de financement flexibles et en aidant les entrepreneurs les plus prometteurs à accéder à l'expertise et au réseau nécessaires pour accélérer leur croissance. Aujourd'hui, Sagard est présente au Canada, aux États-Unis, en France et en Asie du Sud-Est et investit dans quatre catégories d'actifs, soit le capital de risque, les placements privés, les redevances pharmaceutiques et le crédit privé. Notre réseau comprend également Grayhawk, un membre du groupe Sagard, et Diagram, un partenaire d'écosystème.

