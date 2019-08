Comme chez l'humain, les cellules corporelles du chat ont besoin de sucre, sous la forme de glucose, comme source d'énergie. Cependant, le glucose sanguin requiert de l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, pour permettre sa pénétration dans les cellules. Quand un chat développe le diabète, le glucose ne peut pas pénétrer dans les cellules; par conséquent, les muscles et les organes ne reçoivent pas le combustible nécessaire à leur fonctionnement et les niveaux de glucose sanguin demeurent anormalement élevés.

Quels sont les facteurs qui contribuent au risque de diabète sucré chez le chat?

Les chats obèses ou peu actifs sont à haut risque de développer le diabète sucré. Les autres risques comprennent l'âge avancé, le sexe mâle, la stérilisation et les traitements aux glucocorticoïdes (stéroïdes).

Quelles sont les manifestations cliniques du diabète chez le chat?

Perte de poids malgré une augmentation de l'appétit

Soif et miction excessives

Déshydratation

Marche ou station debout dans une posture plantigrade (« démarche sur les jarrets »)

Comment le diabète sucré est-il diagnostiqué chez le chat?

Le diabète est diagnostiqué par la présence de signes cliniques et de concentrations élevées de glucose dans le sang et l'urine. Si votre chat est anxieux lors des visites chez le vétérinaire (« hyperglycémie induite par le stress »), ce dernier pourra également mesurer la fructosamine, un marqueur du diabète sucré chronique qui n'est pas affecté par le stress comme l'est le glucose.

Comment le diabète est-il traité chez le chat?

Le traitement principal du diabète sucré est l'insuline. Votre équipe vétérinaire vous apprendra comment injecter l'insuline. Avec le temps et l'expérience, vous et votre chat vous habituerez très bien à ces injections. Votre vétérinaire surveillera la réaction de votre animal au traitement en effectuant périodiquement des mesures de la glycémie et de la fructosaminémie.

Votre vétérinaire pourra également recommander une nourriture vétérinaire faible en glucides qui s'est révélée efficace pour améliorer le contrôle de la glycémie. Si votre chat est en surpoids, votre vétérinaire pourra d'abord établir un programme de perte de poids. La gestion de la perte de poids chez le chat diabétique souffrant d'embonpoint aidera probablement le chat à maintenir une glycémie plus stable.

Quel est le pronostic?

Bien qu'il n'existe aucun traitement curatif du diabète sucré chez le chat, cette maladie peut être gérée assez efficacement en collaboration avec votre équipe de soins vétérinaires. Les chats atteints d'un diabète bien contrôlé peuvent profiter d'une vie d'une grande qualité pendant de nombreuses années.

SOURCE Institut canadien de la santé animale

Renseignements: Colleen McElwain, Institut canadien de la santé animale, (519) 763-7777