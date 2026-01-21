WASHINGTON, 21 janvier 2026 /CNW/ - La Drug Information Association (DIA) a annoncé aujourd'hui le lancement de DIA ASCENT, une nouvelle plateforme mondiale conçue pour soutenir l'innovation au stade précoce du développement de médicaments issus de la biotechnologie, ainsi que son initiative inaugurale, la LIFT (Linking Innovation, Funding, and Translation) Series. Ensemble, ASCENT et LIFT ouvrent une voie structurée en plusieurs étapes pour former, préparer et mettre en relation les entreprises et startups émergentes en biotechnologie avec les investisseurs, les organismes de réglementation, les dirigeants du secteur pharmaceutique et les organisations de développement tout au long du cycle de vie du produit.

Conçu pour surmonter les obstacles persistants auxquels font face les innovateurs au lancement de leur projet (l'accès limité aux investisseurs, l'accès fragmenté à l'expertise, le flou des dispositifs réglementaires et les lacunes importantes en matière d'exécution, par exemple), ASCENT étend le rôle de la DIA à celui de facilitateur digne de confiance et multilatéral aux premières phases de l'innovation. Grâce à une formation organisée et préparée, au mentorat, à des connaissances en matière de réglementation et à une exposition mondiale, la plateforme vise à renforcer le pipeline d'innovation en sciences de la vie à l'échelle mondiale.

La DIA LIFT Series se décline en trois offres de programmes intégrés en 2026. La phase I sera lancée avec une Virtual Masterclass Series qui débutera en février 2026 et comprendra des séances dirigées par des experts avec des études de cas axées sur la collecte de fonds, le développement de médicaments, le rôle de l'IA, la stratégie réglementaire, le développement clinique et la modélisation financière.

La phase II présentera la LIFT Series au DIA Europe 2026 à Rotterdam, aux Pays-Bas (du 24 au 26 mars 2026), avec une programmation LIFT dédiée aux biotechnologies et aux startups intégrée à une réunion mondiale de plus de 2 500 professionnels. Le programme comprend des conseils d'experts, des concours de pitch en direct, des tables rondes organisées avec des organismes de réglementation et des investisseurs, et des occasions de réseautage organisées.

La phase III se termine lors de la réunion annuelle mondiale DIA 2026 à Philadelphie, en Pennsylvanie (du 14 au 18 juin 2026). Elle comprend une programmation LIFT Series Biotech & Startup, une Startup Row et deux événements de pitch ciblés axés sur le développement de médicaments et de thérapies et l'innovation biotechnologique, le tout dans le cadre d'un forum mondial de plus de 4 000 participants.

« Notre mission a toujours été de rassembler la communauté mondiale des sciences de la vie pour améliorer la santé dans le monde entier », a déclaré Marwan Fathallah, PDG de DIA. « Avec ASCENT et le programme LIFT Series, nous prolongeons cette mission plus tôt dans le parcours d'innovation en offrant aux entreprises émergentes les connaissances, les connexions et la visibilité nécessaires pour faire progresser la science et renforcer l'ensemble de l'écosystème ».

L'inscription à la LIFT Virtual Masterclass Series est maintenant ouverte. Les détails sur les inscriptions à l'assemblée annuelle et les concours de pitch sont disponibles et les demandes de pitch seront bientôt ouvertes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1

