BEIJING, le 30 nov. 2022 /CNW/ - DHLink, la branche des services logistiques intelligents de DHGATE Group (le principal marché de commerce électronique interentreprises transfrontalier en Chine), a annoncé un accord de service avec le principal fournisseur canadien de services logistiques, UniUni. Dans le cadre de l'entente, DHLink et UniUni uniront leurs forces pour offrir une valeur accrue aux clients de DHgate en gérant leurs expéditions transfrontalières grâce à une gestion logistique professionnelle, à des solutions de livraison du dernier kilomètre et à des services professionnels connexes au Canada.

En raison de la pandémie, la hausse des coûts d'exploitation des entreprises et la demande pour une efficacité accrue demeurent des points sensibles et constituent un obstacle pour les vendeurs et les fabricants. DHgate joue un rôle clé pour atténuer ces deux irritants en offrant des solutions aux entreprises de première ligne dans les domaines du commerce électronique et du commerce électronique transfrontalier. UniUni, quant à elle, aidera à livrer des produits aux clients des 2,4 millions de fournisseurs de DHgate en Chine et dans d'autres marchés, et à étendre les activités de distribution de DHgate pour les vendeurs locaux au Canada, tout en élargissant la gamme de services logistiques de DHLink et en rehaussant leur diversité.

En tant que chef de file de la livraison d'envergure nationale au Canada, UniUni offre des services de logistique axés sur la technologie qui visent à aider des millions de micro-, petits et moyens commerçants et entreprises à être concurrentiels grâce à des solutions rentables et fiables de livraison dans les délais. L'entente donnera à DHLink une solution de logistique numérique qui s'ajoutera à la livraison au dernier kilomètre offerte à ses clients au Canada, tout en augmentant la taille des envois d'UniUni et en optimisant ses services de tri et de livraison.

Dans le cadre de ce nouvel accord, DHLink et UniUni exploreront d'autres possibilités d'accroître le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Canada, et découvriront des occasions pour UniUni d'offrir des services liés à DHLink dans la région. Les entreprises ont l'intention d'approfondir leur collaboration et d'offrir plus de possibilités de service afin d'étendre les activités de distribution pour les vendeurs locaux au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs. UniUni explore également des occasions d'adopter des modèles de croissance pour contribuer à son succès commercial.

« Chez DHgate, notre mission est de faciliter le commerce mondial et de réaliser les rêves entrepreneuriaux des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, a déclaré Oliver Wan, chef de DHLink. Notre partenariat avec UniUni élargira notre couverture mondiale et optimisera nos services logistiques. Le partenariat servira également mieux les besoins croissants des consommateurs mondiaux et aidera les microentreprises et petites et moyennes entreprises à se rétablir plus rapidement. »

« DHgate et UniUni partagent la conviction que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont essentielles à la reprise mondiale post-pandémie, a déclaré Peter Lu, PDG d'UniUni. La collaboration entre DHgate et UniUni offre des avantages à ces entreprises, leur donnant accès aux outils dont elles ont besoin pour être concurrentielles, croître et prospérer. »

À propos de DHLink

DHLink est une unité de DHgate offrant des services complets de logistique transfrontalière, qui livre des solutions de bout en bout efficaces et des services d'entrepôt aux clients de DHgate et à d'autres. Notre mission est de créer une chaîne logistique transfrontalière intelligente et transparente en tirant parti d'une technologie de pointe et de notre expertise en logistique. Au 31 décembre 2021, DHLink a coopéré avec plus de 100 fournisseurs de services logistiques pour fournir des services dans plus de 200 pays et régions, avec plus de 100 itinéraires logistiques internationaux et plus de 50 entrepôts en Chine et à l'étranger. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter dhlink.com ou envoyer un courriel à [email protected].

À propos de DHgate

Fondé en 2004, DHgate est devenu le principal marché de commerce électronique interentreprises transfrontalier en Chine. Grâce à nos opérations et à nos bureaux dans le monde entier, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni, nous offrons des produits et des services de confiance à des millions de personnes. En date du 31 décembre 2021, DHgate a servi plus de 46 millions d'acheteurs inscrits dans 223 pays et régions en les mettant en relation avec plus de 2,4 millions de vendeurs en Chine et dans d'autres pays. La plateforme compte plus de 37 millions d'inscriptions en direct chaque année. Pour en savoir plus, visitez dhgate.com et suivez @DHgate.com .

À propos d'UniUni

UniUni est une entreprise de livraison nord-américaine qui veille à offrir des services de livraison appréciés. Nos services axés sur la technologie relient harmonieusement les applications de commerce électronique à notre réseau de livraison qui continue de prendre de l'expansion. Nous offrons à nos clients l'expérience d'expédition la plus fiable, la plus rentable et la plus positive tout en veillant à ce que les travailleurs et les chauffeurs soient payés équitablement. L'entreprise a connu une croissance rapide en quelques années seulement et continue d'innover dans son modèle de service afin d'être plus efficace, fiable et durable. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://www.uniuni.com/.

SOURCE DHGATE Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Spencer Chen, [email protected]