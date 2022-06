Devolutions offre un million de dollars en solutions de sécurité informatique aux PME québécoises pour rehausser leur sécurité informatique

LAVALTRIE, QC , le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son premier Sommet de la sécurité informatique, ITSec, Devolutions dévoile la première édition de son portrait sur la sécurité informatique chez les PME québécoises révélant que 85 % d'entre elles se préoccupent de leur cybersécurité, mais que seulement 23 % adoptent l'ensemble des mesures de protection dites de base. D'ailleurs, la moitié des répondants a admis que leur entreprise avait été victime d'une cyberattaque au cours de la dernière année. Devant les constats préoccupants de ce sondage, Devolutions lance une initiative qui vise à rehausser les protections informatiques des entreprises québécoises grâce à des logiciels de gestion de mots de passe et d'accès privilégiés d'une valeur de 1 M$.

La Solution à 1 million $

Soucieuse de guider les organisations vers les meilleures solutions, Devolutions offre jusqu'à 10 000 $ en logiciels par entreprise québécoise éligible pour une période de 12 mois jusqu'à hauteur de 1 M $. Cette offre s'insère dans une perspective d'accompagnement des organisations pour la mise en place de meilleures pratiques et mesures de protection. Pour obtenir tous les renseignements concernant la solution : https://devolutions.net/fr/la-solution-a-1-million/

« Les données recensées par ce premier sondage font ressortir de réelles carences quant à l'application des bonnes pratiques en matière de cybersécurité chez les PME québécoises malgré les efforts mis en place. C'est pourquoi Devolutions s'engage à agir promptement pour mieux outiller les organisations avec une solution les aidant à bâtir une stratégie efficace en matière de cybersécurité. L'annonce de cette offre à 1 M$ pourra non seulement faire une différence auprès des entreprises, mais également pour les clients de celles-ci, autrement dit, un grand bénéfice pour l'ensemble de la société », affirme David Hervieux, président-fondateur de Devolutions.

ITSec : une première édition réussie

Plus de 200 participants sont attendus aujourd'hui au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe pour la première édition du Sommet de la sécurité informatique ITSec organisé par Devolutions et appuyé de ses partenaires Cyberclan, ISM, Obkio, In-Sec-M et Hornetsecurity. Seul événement du genre entièrement consacré aux professionnels des TI au Québec, ITSec est une occasion d'échanger sur les bonnes pratiques à intégrer pour faire face aux cybermenaces en plus de participer à des séances et ateliers présentés par des experts de la sécurité québécois.

Portrait : les PME craignent les cyberattaques

Plus de la moitié des répondants affirme que leur entreprise a été victime d'un cyber incident au cours de la dernière année, révèle le premier portait de Devolutions sur sur la cybersécurité chez les PME québécoises1. Les organisations québécoises ont majoritairement été la cible l'hameçonnage (56 %), de logiciel malveillant ou virus (42 %) et le rançongiciel (27 %).

Des mesures de protection insuffisantes



Neuf entreprises sondées sur 10 estiment avoir un bon niveau de protection contre les cyberattaques alors qu'une faible adoption de mesures de contrôle considérées "de base" semble être adoptée.



Parmi ces mesures, on compte le gestionnaire de mots de passe (57 %), l'authentification à deux facteurs (54 %), une formation en cybersécurité (48 %) et un audit de sécurité fréquent (32%).



Néanmoins, seulement 23 % des répondants ont mis en place l'ensemble de ces mesures fondamentales pour maximiser leur sécurité.



Par ailleurs, près d'une entreprise sur cinq omet de révoquer l'accès aux anciens employés conservant des informations confidentielles sur l'organisation.

« Force est de constater que les mesures déployées par les entreprises québécoises sont inadéquates pour assurer une protection optimale de leurs données malgré leur souci pour leur cybersécurité. Pour minimiser ou éviter des cyberattaques - pour lesquelles les PME sont d'ailleurs davantage la cible de pirates informatiques - il est essentiel pour elles de rehausser leur protection », mentionne Martin Lemay, chef de la sécurité.

Des responsabilités et bonnes pratiques incomprises



Près de trois organisations sur 4 (70 %) croient que les entreprises et les utilisateurs finaux, en l'occurrence les employés, partagent le même degré de responsabilité lors d'une brèche de données alors que cette responsabilité relève en majorité de l'employeur.



Selon le sondage, seulement la moitié (48 %) des organisations offrent une formation en cybersécurité. Les entreprises auraient tout intérêt à former davantage leur personnel.

Consultez le portrait de la cybersécurité chez les PME québécoises : ici

___________________________

1Ce sondage web a été réalisé de septembre 2021 à février 2022 par la firme SOM en collaboration avec Devolutions et des

organisations du secteur des TI auprès de 151 professionnels des TI et décideurs provenant de PME québécoises.

Mettre les logos : l'Association québécoise des Technologies (AQT), l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens

indépendants (AQiii), le réseau Action TI et In-Sec-M

Devolutions À propos de

Fondée au Québec en 2010 et présente dans plus de 140 pays avec plus de 800 000 utilisateurs, Devolutions offre des solutions alliant productivité et sécurité pour les professionnels des technologies de l'information (TI). Chez Devolutions, nous avons à cœur les intérêts de toutes les petites et moyennes entreprises (PME), sans exception. Un accompagnement personnalisé est offert à ces PME, pour les aider à optimiser leur sécurité contre les cyberattaques. Nous croyons qu'il est crucial de traiter les PME également. C'est pourquoi Devolutions s'efforce de combler les besoins et les de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou provenance.

SOURCE CASACOM

Renseignements: Marie-Eve Landry, [email protected], C (438) 830-9800