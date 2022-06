Dévoilement du rapport Savoie sur la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Comme il s'y était engagé lors du dévoilement du Plan santé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, rend aujourd'hui public le rapport Savoie sur les changements nécessaires à l'adaptation et à l'évolution du réseau de la santé et des services sociaux. Ces changements permettront de s'assurer de l'exécution du Plan santé.

Le rapport fait suite au mandat confié à la sous-ministre, Dominique Savoie, de réaliser un diagnostic et de dégager des pistes de réflexion en matière de gouvernance, d'organisation du travail et de redéfinition des rôles entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et son réseau.

Les constats qui se dégagent du diagnostic reposent sur quatre grands thèmes :

la gestion de proximité ;

l'expérience usager et les défis liés aux ressources humaines;

la gouvernance;

la coordination entre le Ministère et le réseau de la santé.

À ces quatre grands thèmes s'ajoute celui de la pérennisation.

Le gouvernement est déjà en action sur la gestion de proximité

Afin de renforcer la gestion de proximité, la gouvernance et la performance du réseau seront soumises à un effort de décentralisation important. Cet effort vise à ramener les opérations vers les régions en favorisant notamment une organisation clinique et médicale locale. Il s'agit d'ailleurs d'une des recommandations du rapport de la Commissaire à la santé et au bien-être ainsi que de la Commission Clair en 2001.

Cette décentralisation se traduira notamment par un ajout de centaines de cadres intermédiaires qui seront sur le terrain en soutien au personnel dans les services directs à la population dans les diverses régions. Une telle approche permettra de mettre en place des solutions pour améliorer la coordination des services de proximité pour les citoyens selon les besoins particuliers des régions et des installations. Ainsi, les usagers et les employés bénéficieront de cette gestion plus proche de leur réalité. Un budget récurrent de 40 millions $ accompagnera ces efforts pour renforcer la gestion de proximité.

Le gouvernement entend donner suite à d'autres recommandations du rapport Savoie

En vue d'assurer une meilleure gouvernance et une meilleure coordination, le rapport de madame Savoie insiste sur l'importance de recentrer le rôle du MSSS sur le « quoi » et celui des établissements sur le « comment ». Le rapport recommande également de créer une instance formelle de coordination et de supervision, pour optimiser l'accès aux soins de santé et aux services sociaux et en améliorer la fluidité.

Pour améliorer l'expérience usager et les relations employeurs-employés, il est aussi recommandé d'évaluer leur satisfaction et de développer des indicateurs de performance basés sur la création de valeur.

De son côté, le gouvernement prend acte de ces recommandations et prendra le temps nécessaire pour les analyser et, ultimement, mettre en place la meilleure organisation en place pour exécuter le Plan santé.

Citation :

« Ce rapport vient jeter les bases pour exécuter les changements nécessaires identifiés dans le Plan santé afin d'améliorer la gestion et la coordination du réseau. Nous souhaitons ainsi redonner aux établissements les moyens de mieux s'organiser et de se responsabiliser davantage en vue de prendre des décisions qui répondent aux enjeux de leur région, au bénéfice des Québécois. Comme on l'a indiqué dans le Plan santé, il faut bonifier l'efficacité et l'autonomie du réseau. Cela passe notamment par un plan de décentralisation du système de santé ainsi qu'une séparation des orientations et des opérations entre le MSSS et le réseau. Chose certaine, nous avons déjà démontré que nous avons le courage politique pour poser les bons gestes afin de faire les changements nécessaires au réseau de la santé et des services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Les établissements sont invités à soumettre au MSSS leurs propositions d'amélioration de la gestion de proximité en expliquant de quelle manière les solutions proposées auront un effet sur la qualité des soins.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage, consulter le rapport Une gouvernance renouvelée du réseau de la santé et des services sociaux.

