Dévoilement du rapport du Panier Bleu sur les Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec - Mettre en commun les forces du Québec pour offrir une alternative aux géants mondiaux du commerce numérique

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de donner suite aux 50 recommandations issues des Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec lancés par le Panier Bleu, Desjardins, Banque Nationale et Panier Bleu investissent conjointement 900 000 $ pour jeter les bases d'un écosystème numérique québécois représentant une véritable alternative aux géants mondiaux du commerce en ligne. La démarche vise à créer une plateforme de vente transactionnelle commune pour les détaillants québécois. Ses premiers pas sont prévus pour l'automne 2021.

Pilotés par 80 experts, tous reconnus comme des références dans leur domaine, les chantiers ont convergé vers un constat clair : la nécessité de mettre en commun les forces vives et les ressources présentes à travers le Québec afin de permettre à tous les commerçants d'ici de répondre aux plus hauts standards de l'industrie, notamment quant à l'expérience d'achat en ligne et à la livraison.

Expérience client nettement améliorée

L'objectif est donc, d'une part, d'offrir une expérience client nettement améliorée aux consommateurs qui font le choix d'acheter chez un détaillant québécois, ou encore de privilégier des produits fabriqués ici. D'autre part, il s'agit d'augmenter la visibilité des commerçants d'ici sur le Web, de réduire leurs coûts liés à la transition numérique et de leur donner accès à une expertise ainsi qu'une capacité logistique et de livraison qu'ils ne peuvent actuellement s'offrir.

Trois mois pour jeter les bases

L'investissement initial de Desjardins, Banque Nationale et Panier Bleu permettra de jeter les bases de ce nouvel écosystème numérique : déterminer sa gouvernance, développer un modèle financier viable et valider les technologies nécessaires. L'équipe du Panier Bleu pilotera ces travaux au cours des trois prochains mois. Le projet serait ultimement financé par un collectif d'entreprises privées, avec l'appui du gouvernement du Québec, qui entend jouer un rôle de facilitateur dans la démarche.

Quatre piliers

Plus concrètement, cet écosystème numérique québécois s'appuiera sur quatre grands piliers, lesquels seront développés et déployés sur une période d'environ 18 mois.

Poursuivant les travaux amorcés par l'équipe du Panier Bleu, l'objectif est d'offrir, d'ici l'automne 2021, des solutions transactionnelles en premier lieu aux détaillants qui ne vendent pas actuellement en ligne.

La création d'une place de marché virtuelle commune. Poursuivant les travaux amorcés par l'équipe du Panier Bleu, l'objectif est d'offrir, d'ici l'automne 2021, des solutions transactionnelles en premier lieu aux détaillants qui n'en ont pas à l'heure actuelle. La plateforme inclura un profil d'utilisateur unique et un panier d'achats commun à tous les marchands participants. L'optimisation des processus logistiques entourant le transport et la livraison afin que tous les détaillants, peu importe leur taille, puissent atteindre un niveau de service comparable aux meilleures pratiques dans l'industrie. Cela passera par le développement de solutions mutualisées, régionalement ou à l'échelle du Québec. La protection et la saine utilisation des renseignements personnels des consommateurs. Le développement d'une identification québécoise pour mieux repérer à la fois les commerces et les produits d'ici. Cette identification sera à quelques teintes de bleu, afin de tenir compte du degré de « local » dans chaque produit et commerce.

Citations

« À eux seuls, en travaillant en silos, il est extrêmement difficile pour nos commerçants de rivaliser avec les standards établis par les géants mondiaux du commerce en ligne. Or, nous sommes convaincus qu'à conditions égales ou similaires -- prix, simplicité, rapidité -- les Québécois préfèrent encourager des commerçants d'ici. En unissant nos forces, nous leur offrirons cette opportunité, au bénéfice de notre économie. »

Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu

« Je suis encouragé par la mobilisation et l'appui du secteur privé à cet important projet pour tout le secteur du commerce de détail. Avec l'annonce aujourd'hui de cette nouvelle phase, je suis convaincu que nous pourrons aider des dizaines de milliers de détaillants et de producteurs québécois à tirer leur épingle du jeu dans l'univers du commerce en ligne. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Grâce aux chantiers des derniers mois, nous avons capté les besoins et idées de centaines de collaborateurs engagés, confiants et convaincus que nous pouvons réussir la nécessaire transition vers un écosystème numérique plus performant. Nous disposons maintenant d'un plan basé sur des propositions concrètes, alignées sur la réalité du terrain, qui permettra d'outiller et d'accompagner les commerces du Québec à mieux répondre aux attentes des consommateurs québécois, plus sensibles que jamais à la question de l'achat local. »

Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers chez Desjardins

« Nous devons tous veiller à la relance économique post-COVID et à positionner nos entreprises adéquatement face aux défis de la commercialisation numérique. En se dotant de fondations solides, le Panier Bleu se donnera au cours des prochains mois les moyens de rassembler les entrepreneurs québécois autour d'un projet concret de commerce local qui répond aux besoins actuels des consommateurs. »

Stéphane Achard, premier vice-président à la Direction Entreprises et Assurances chez Banque Nationale du Canada

Les huit chantiers de travail

Capacités logistiques , présidé par Michel Girard , président et CEO, Drakkar Logistics

, présidé par , président et CEO, Transport et livraison , présidé par Catryn Pinard , présidente et chef de la direction, Nationex

, présidé par , présidente et chef de la direction, Nationex Gestion de la vie privée et protection des renseignements personnels , présidé par Elisa Henry , associée, Borden Ladner Gervais LLP

, présidé par , associée, Borden Ladner Gervais LLP Gestion de l'expérience consommateur et de la relation client , présidé par Nathalie Larue , première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Desjardins

, présidé par , première vice-présidente Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Desjardins Sécurité transactionnelle et paiement , présidé par Gabrielle Cournoyer , membres du conseil et vice-présidente, Solutions de cartes et de paiements, Banque Nationale

, présidé par , membres du conseil et vice-présidente, Solutions de cartes et de paiements, Banque Nationale Origine québécoise des produits et des commerces , présidé par Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec

, présidé par Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec Communication marketing , présidé par Jean-Philippe Shoiry , chef de la stratégie et co-fondateur, Republik

, présidé par , chef de la stratégie et co-fondateur, Republik Capacités technologiques du commerce numérique, présidé par Nicolas Genest , président-directeur général, CodeBoxx

À propos des Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec

Propulsés par le Panier Bleu et soutenu financièrement par Desjardins et Banque Nationale, les Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec visent à repenser le commerce de détail et accélérer la transformation numérique de ce secteur. Regroupant des personnes reconnues dans leur secteur d'activité, les Chantiers vont permettre de mettre en commun l'expertise et le savoir-faire québécois afin d'aider les commerces d'ici à rivaliser avec les géants mondiaux.

À propos de Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser l'achat local et favoriser les entreprises ainsi que les producteurs du Québec. Le Panier Bleu sert de référence aux consommateurs à la recherche de commerces québécois et de produits disponibles chez les détaillants et les producteurs d'ici. En choisissant des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l'économie.

