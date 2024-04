Dévoilement du rapport du Conseil de l'innovation du Québec

VERS UN QUÉBEC INNOVANT : Repenser le modèle d'appui à la recherche et développement des entreprises

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil de l'Innovation du Québec dépose aujourd'hui son rapport Vers un Québec innovant : repenser le modèle québécois d'appui à la recherche et développement (R-D) des entreprises. Sous la direction de Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval et présidente du Conseil de l'innovation du Québec, et de l'Innovateur en Chef du Québec, Luc Sirois, soutenus par les travaux d'un comité d'experts, le rapport propose 13 recommandations concrètes pour optimiser le modèle de soutien financier à la R-D des entreprises au Québec et répondre aux enjeux s'y rattachant (voir détails en annexe).

Le rapport s'inscrit dans le mandat confié au Conseil de l'innovation du Québec par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2) afin d'examiner les incitatifs à la R-D et de soumettre des recommandations pour les optimiser.

Une analyse centrée sur les besoins des entreprises

Des études du Conseil et de nombreux travaux et études empiriques ont confirmé à quel point la recherche, le développement et l'innovation en R-D et innovation (R-D et I), et jouent un rôle essentiel dans la croissance des entreprises, et qu'elles contribuent de manière importante au développement économique et social à long terme. Le Québec connaît toutefois un ralentissement des investissements en R-D et I au sein des entreprises depuis près de vingt ans.

Dans le cadre du mandat confié au Conseil, un comité a été mis en place pour examiner les incitatifs à la R-D et I existants, sonder les dirigeants, consulter les experts internationaux, comprendre les façons de faire d'autres nations, et proposer des améliorations ou de nouveaux moyens pour stimuler la R-D et I des entreprises d'ici.

Les travaux se sont étalés entre le mois d'avril 2023 et mars 2024 et ont mené à des recommandations basées sur 4 principes directeurs :

1. Soutenir l'innovation et la commercialisation

2. Prioriser les secteurs les plus porteurs

3. Optimiser la collaboration

4. Consolider l'existant et bâtir sur nos forces actuelles

Les travaux du comité se sont basés sur une vaste revue des expertises et des pratiques d'états et d'organismes de soutien tant à l'international qu'au Québec, et sur le soutien ministériel et la contribution d'experts qui ont permis d'établir un état des lieux sur la R-D en entreprise au Québec.

Citations

« Nous avons examiné les incitatifs à la recherche et développement des entreprises au Québec afin de mieux les adapter à la réalité du tissu économique québécois et aux besoins de nos entreprises. Les recommandations du rapport émanent d'une démarche sérieuse, impliquant les entreprises, de nombreux experts de l'écosystème ainsi que l'expertise internationale. Elles seront, j'en suis certaine, aussi pertinentes que décisives pour l'avenir de notre société. »

- Sophie D'Amours, Rectrice de l'Université Laval et Présidente du Conseil de l'Innovation du Québec

« J'ai bon espoir que ces recommandations alimenteront les réflexions et aiguilleront les travaux à venir au sein de l'écosystème québécois de l'innovation et de la R-D des entreprises. J'ai la ferme conviction qu'elles pourront faire du Québec un pôle d'innovation prospère et inspirer une vision porteuse pour notre société. »

- Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation

Les 13 recommandations

Vers un Québec innovant : repenser le modèle québécois d'appui à la recherche et développement (R-D) des entreprises. Les 13 recommandations ci-dessous s'intègrent dans 3 axes d'intervention et 2 conditions de succès qui ont orienté les réflexions et permis de s'assurer qu'elles répondent à tous les enjeux.

AXES D'INTERVENTION

INCITER les entreprises à investir davantage en R-D

1. Rediriger une partie des incitatifs financiers des activités de recherche fondamentale vers les activités de recherche appliquée, le développement expérimental et la commercialisation des innovations.

2. Renforcer les compétences des dirigeants en matière de développement, gestion et commercialisation de l'innovation.

3. Inciter les entreprises à accélérer la mise à niveau de leurs infrastructures numériques et technologiques.

ACCÉLÉRER la mise en marché des innovations

4. Prioriser des secteurs et niches stratégiques pour le Québec.

5. Miser sur les entreprises à fort potentiel répondant à des critères stricts de croissance et d'exportation, en leur offrant des services à haute valeur ajoutée.

6. Développer des « Laboratoires d'Innovation » dans des secteurs stratégiques.

7. Renforcer les capacités de l'écosystème de fonds de capital de risque en développant la relève et une masse critique de gestionnaires d'expérience.

PROTÉGER les investissements réalisés par l'État et les entreprises d'ici

8. Stimuler les chaines de valeur et renforcer l'adoption d'innovations locales pour développer le tissu industriel québécois.

9. Mettre de nouveaux outils en place pour augmenter la capacité du gouvernement de soutenir le cycle d'investissement en innovation au Québec.

10. S'assurer que le gouvernement renforce la cohésion entre les initiatives de soutien à l'innovation des différents ministères.

CONDITIONS DE SUCCÈS

SIMPLIFIER les processus administratifs des programmes et le traitement des demandes

11. Réduire la lourdeur administrative et les délais et centraliser l'accès aux différents programmes.

MESURER la performance pour optimiser l'atteinte des objectifs

12. Publier les données d'octrois de financements pour renforcer les synergies entre les ministères, l'intelligence d'affaires et la capacité d'analyse et l'évaluation des impacts.

13. Réviser les indicateurs de performance des acteurs de l'écosystème financés par le MEIE.

