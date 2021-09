Dévoilement du Plan d'action pour le développement d'un quartier culturel dans l'est de Ville-Marie

Valérie Plante, mairesse de Ville-Marie et de Montréal, entourée de nombreux partenaires, artistes et acteurs culturels présents a souligné : « Ce Plan d'action a pour objectif de mettre la culture au cœur du développement et du rayonnement de notre cher Centre-Sud, à travers une série de mesures qui visent à renforcer, développer et soutenir cet important pôle culturel et les forces vives qui l'animent depuis de nombreuses années. Que ce soit par l'aménagement d'un axe culturel, par la protection et le développement d'ateliers d'artistes ou encore par la création d'une signature qui lui est propre, nous souhaitons répondre aux aspirations et besoins du quartier. »

Les objectifs du quartier culturel

En plus d'avoir pour principale finalité d'enrichir le cadre de vie des Montréalaises et des Montréalais grâce à la culture, le quartier culturel vise à développer une offre culturelle de proximité de qualité, à consolider les lieux de création et de diffusion existants (ateliers d'artistes, et d'artisan-e-s, salles de spectacle et lieux d'exposition), à créer des synergies entre les acteurs du territoire (résident-e-s, artistes, artisan-e-s, organismes culturels et communautaires, écoles, propriétaires de commerce, etc.) et à faire en sorte que les citoyen-ne-s soient au cœur de ces développements et s'y impliquent activement.

Concrètement, le Plan d'action pour le développement d'un quartier culturel dans l'est de Ville-Marie, adopté à la séance du conseil d'arrondissement de juillet dernier, comporte une cinquantaine d'actions comprises dans les six grands axes de développement suivants :

amélioration du cadre de vie par la culture (lieux d'échange culturel, art public, signalisation, etc.) ;

(lieux d'échange culturel, art public, signalisation, etc.) ; protection du capital culturel (protection et développement des ateliers, mise en valeur du patrimoine, etc.);

(protection et développement des ateliers, mise en valeur du patrimoine, etc.); mise en valeur et les communications (identité visuelle du quartier, parcours exploratoires, etc.);

(identité visuelle du quartier, parcours exploratoires, etc.); synergies entre les secteurs culturels, économiques et sociaux (activités conjointes, initiatives partenariales, espaces communs, etc.);

(activités conjointes, initiatives partenariales, espaces communs, etc.); développement de la citoyenneté culturelle (offre d'activités culturelles, programmes de soutien, culture de grande proximité, etc.), et;

(offre d'activités culturelles, programmes de soutien, culture de grande proximité, etc.), et; appropriation et gouvernance (comité de pilotage, gouvernance participative, contributions citoyennes, etc.).

Des actions concrètes dès 2021

Aménagements urbains éphémères et œuvres dans les vitrines commerciales sur la rue Ontario Est, nouvelle exposition au parc Coupal, déploiement d'actions hors les murs, réalisation d'un projet de baladodiffusion qui met en valeur le patrimoine et l'histoire du quartier, renforcement de la programmation d'activités de médiation culturelle, etc. Ces actions ne sont que quelques exemples découlant des orientations adoptées dans le cadre du Plan d'action, qui se concrétisera pleinement dans les cinq prochaines années.

Le développement de quartiers culturels est une priorité de la Politique de développement culturel 2017- 2022 de la Ville de Montréal, mais aussi du Plan climat 2020-2030 , et il s'inscrit dans la vision du plan stratégique Montréal 2030 .

Une nouvelle murale pour le quartier

La nouvelle murale inaugurée aujourd'hui, située à l'angle des rues Ontario Est et Dorion, est un autre bon exemple de la culture de proximité mise de l'avant dans le Plan d'action.

Avec l'appui de la Société pour Promouvoir Les Arts Gigantesques (S.P.A.G.) Bain Mathieu, en collaboration avec la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie, l'artiste Laurent Gascon a réalisé cette œuvre à l'effigie de Gerry Boulet avec la technique de mosaïque de céramique. Cette création s'inscrit dans une série de 14 hommages à des artistes locaux qui ont fait partie de notre vie auditive et visuelle depuis des décennies.

« Les murales de l'artiste Laurent Gascon constituent une signature forte de la rue Ontario Est dans le Centre-Sud. Elles reflètent la vision et les principes même du Plan d'action en favorisant la construction d'un quartier fier parce qu'enraciné et vivant avec l'histoire, le patrimoine et l'identité du territoire. La vie culturelle des citoyennes et citoyens s'en trouve définitivement enrichie », ajoute Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'urbanisme, de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et de la stratégie d'électrification au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

